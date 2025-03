Si les Lakers dominent les premières possessions du match, les Celtics rentrent rapidement dans la partie avec une forte adresse à 3-pts et des transitions qui font mal. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup de tirs primés, et un spectacle agréable (33-33). Jayson Tatum est dans un bon soir, même s’il se met à forcer ensuite, avec des mauvais choix. Les Lakers, en manque de taille, bataillent fort pour s’imposer au rebond, LeBron James notamment, qui accumule les prises sous le cercle et met quelques paniers (58-54).

Tout se complique pour Los Angeles au retour des vestiaires. Les Celtics sont sur leur lancée de la fin de première période et c’est une vague celte qui déferle : un 19-2 pour entamer le troisième quart-temps !

Les hommes de JJ Redick sont sonnés. Symbole de ces douze minutes pénibles pour les Californiens : les dernières secondes avec Jayson Tatum qui frappe à 3-pts, puis une passe à Jordan Goodwin pour un layup facile… raté (87-67).

Mais ce match n’est pas terminé. Austin Reaves et LeBron James enchaînent quelques paniers et les Lakers, sans faire beaucoup de bruit, passent un 16-2 et se rapprochent des champions en titre. C’est le moment pour Jayson Tatum et Jaylen Brown de prendre les commandes. Les deux compères montrent qu’ils sont les patrons et écartent une équipe désormais privée de « LBJ » et qui survit grâce à Luka Doncic. Victoire assez logique (111-101) des Celtics.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le tournant du troisième quart-temps. Après une première période équilibrée, les Lakers ont lâché en troisième acte, en inscrivant seulement 13 points (à 5/23 au shoot…) dont 9 rien que pour Luka Doncic. Certes, ils feront un effort ensuite pour revenir un peu, mais l’écart à combler était trop important face à une équipe comme Boston et sans, en plus, LeBron James pour les six dernières minutes de la partie.

– La blessure de LeBron James. En plus de la défaite donc, c’est le point noir de la soirée pour Los Angeles. Touché à l’aine gauche, le All-Star n’a pas terminé la partie. Si le joueur, qui faisait une grosse performance (22 points, 14 rebonds, 9 passes) est rassurant, la franchise est évidemment inquiète. Surtout quand ESPN avance que son absence pourrait se compter en semaines…

– Fin de série pour les Lakers, celle des Celtics continue. Les champions ont fait une pierre, deux coups. Déjà, ils ont mis fin à la série de Los Angeles, qui s’arrête ainsi à 8 victoires d’affilée. Ensuite, ils ont poursuivi leur propre série, avec désormais quatre succès de rang.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.