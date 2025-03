Jalen Green et les Rockets tout en contrôle face aux Suns

Les Rockets sont toujours dans la course au Top 4 à l’Ouest. En s’imposant cette nuit face aux Suns (111-104), les Texans enchaînent une 4e victoire de rang et ne sont plus qu’à un « demi-match » des Lakers, placés juste devant eux au classement.

Le score traduit mal le niveau de contrôle affiché par les locaux dans cette partie, terminée sur un 8-0 pour le banc adverse, et où tous les titulaires texans ont fini à 10 points ou plus. En face, les membres du « Big Three », Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, ont tous fini à 19 points ou plus, mais n’ont pas beaucoup pesé dans le final.

Parfaitement lancés par un Jalen Green mieux dans son basket, les Rockets ont viré en tête à la pause (57-52). Quelques minutes plus tôt, Mason Plumlee et Steven Adams avaient été expulsés, laissant les Suns sans pivot de métier car ils étaient déjà privés de Nick Richards.

Les Suns privés de pivot

Ce trou dans la raquette a permis au rookie Oso Ighodaro de récupérer des minutes et de se montrer. Mais après ce début de bagarre, les Suns ont, comme souvent cette saison, donné l’impression de refuser le combat physique. Toujours dans la course après trois quart-temps et trois possessions de retard (88-79), les visiteurs ont fini par plier dans une ultime période où les locaux ont imposé leur volonté.

De retour après encore plusieurs rencontres manqués, Fred VanVleet a facilement fait la différence avec une hésitation sur son dribble, Dillon Brooks en a fait autant en « fadeaway » au poste devant Bradley Beal. Le même Brooks a ensuite fixé pour trouver, avec beaucoup trop de confort, le seul homme en double-double de la soirée, Tari Eason, sans que la défense ne montre le moindre signe de rébellion.

Ces séquences de laxisme défensif allaient se poursuivre indéfiniment. Alperen Sengun, qui n’a pas raté un tir dans ce match, trouvait ensuite Eason avec une passe dans le dos… en sautant, l’une des plus belles de sa carrière. Il restait cinq minutes à jouer, le match était plié (107-91).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Steven Adams et Mason Plumlee en viennent aux mains. Sérieuse empoignade entre les deux pivots après une lutte aux rebonds à la fin de la première période. Les deux hommes ont fini à terre sans que cela ne génère d’escalade entre les deux camps qui ont cherché à séparer les protagonistes. Les deux hommes ont logiquement été expulsés. Cette séquence a fait rappeler à des internautes que le pivot des Rockets, du temps où il portait le maillot du Thunder, avait « sauvé » Plumlee d’une mauvaise chute il y a quelques années. Changement d’ambiance ce soir…

– La réaction de Jalen Green. Il n’avait plus dépassé la barre des 20 points depuis dix jours. Alors qu’il tournait à moins 14 points de moyenne depuis cinq matchs, et a beaucoup de mal ces dernières semaines à boucler un match avec 50% de réussite aux tirs, l’arrière des Rockets a bien réagi cette nuit. Jalen Green a scoré « aux trois niveaux » – près du cercle, à mi-distance et 3-points – et bien lancé son équipe. Sa belle adresse aux lancers-francs (10/11) lui a permis de grimper à 29 points (8/16 aux tirs). En revanche, il n’a pas pesé dans le quatrième quart-temps (aucun point, 0/2 aux tirs).

