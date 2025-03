Sérieux, les Clippers enfoncent toujours plus le Heat

Les choses ne s’arrangent pas en Floride, alors que le Heat, qui restait sur quatre défaites d’affilée, recevait des Clippers qui, eux, sortaient d’une défaite à New Orleans la veille. Mais les Angelenos, en « back-to-back » donc, auront réussi à faire le boulot sans Kawhi Leonard, s’appuyant sur son trio Bogdan Bogdanovic (30 points, 11 rebonds) – Ivica Zubac (26 points, 14 rebonds) – James Harden (24 points, 11 passes, 8 rebonds) pour l’emporter sans trembler (119-104).

Ce match, Los Angeles se l’est facilité en attaquant très fort, sous l’impulsion d’un James Harden en parfait chef d’orchestre pour alimenter Bogdan Bogdanovic à l’extérieur et Ivica Zubac à l’intérieur. Sauf que Miami, emmené de son côté par Tyler Herro (31 points, 7 passes, 6 rebonds) et Andrew Wiggins (22 points, 5 passes, 3 contres) mais handicapé par un manque de solidité dans la peinture, est parvenu à se remettre les idées à l’endroit.

Avec un duo Herro – Wiggins agressif et inspiré, le Heat a donc peu à peu recollé au score, en finissant bien la première période puis en démarrant bien la seconde.

Problème, les Clippers n’ont jamais vraiment douté offensivement, continuant d’aligner les paniers avec aisance, face à une défense beaucoup trop permissive. Au fil des minutes, cela a fini par se payer cash et les hommes de Brian Shaw pouvaient même se permettre de ne pas prendre suffisamment soin du ballon puisqu’ils avaient toujours une longueur d’avance. Jusqu’au bout, la triplette Bogdanovic – Harden – Zubac en remettant une couche pour de bon.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Los Angeles repart directement de l’avant. Dominés la veille par les Pelicans, les Clippers

n’auront pas douté longtemps, en réussissant cette belle prestation collective sur le parquet du Heat. Souvent doublé et maladroit, James Harden n’a eu aucun mal à trouver les espaces pour servir et déléguer à Bogdan Bogdanovic et Ivica Zubac, qui auront fait des dégâts dans la peinture et derrière l’arc.

– Rien ne va plus à Miami. Cela fait maintenant cinq défaites de suite pour le Heat et il s’agit tout simplement de sa pire série de la saison. L’avantage, c’est que la conférence Est n’est pas la conférence Ouest et que cela permet à la franchise de rester largement dans le Top 10, et carrément proche du Top 8. Pour autant, il n’y a pas de quoi se réjouir du niveau de jeu proposé par les joueurs de Erik Spoelstra, incapables de se montrer réguliers sur tout un match, alors qu’il y a dix jours, on sentait que le collectif commençait à tourner à plein régime. Et comme le calendrier à venir n’est pas évident, les choses pourraient empirer très vite…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.