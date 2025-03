Pour la troisième fois de la saison, les Wolves dévorent les Nuggets !

Après la double confrontation face au Thunder, les Nuggets faisaient leur retour à domicile pour défier une équipe de Minnesota en pleine forme et sur une série de cinq victoires consécutives.

Avec l’absence d’Aaron Gordon, toujours touché à la cheville et au mollet, on savait que l’opération allait être délicate pour la franchise du Colorado et les premières minutes de cette rencontre l’ont confirmé.

Minnesota démarre fort avec un 7-0 d’entrée et il faut trois minutes pour voir les Nuggets inscrire leurs premiers points par l’intermédiaire de Russell Westbrook. Cependant, à la moitié de ce premier acte, les Wolves comptent déjà dix longueurs d’avance.

Nikola Jokic tente de prendre les choses en main pour permettre à Denver de rester à flot et fait un bon premier quart-temps où il inscrit 15 des 26 points des Nuggets.

Sauf que les hommes de Mike Malone enchaînent les pertes de balle, ce qui permet à Minnesota de garder son avance. Un scénario qui se répète dès le début de deuxième quart-temps où les Nuggets perdent encore un ballon.

Sur cette première mi-temps, Denver n’arrive pas à se défaire de la défense agressive mise en place par leur adversaire du soir et, mis à part Nikola Jokic et Russell Westbrook, le collectif sombre à l’image du 0/6 au tir de Jamal Murray et se retrouve menée 57 à 48 à la mi-temps.

Des Nuggets sans solution…

Pourtant, les Nuggets semblent afficher un visage nouveau au retour des vestiaires à l’image de cet alley-oop entre ce même Jamal Murray et Christian Braun. Si on pouvait penser y voir un sursaut d’orgueil et un espoir d’avoir une fin de match plus serrée, il n’en fut rien.

Jaden McDaniels se charge de redonner 10 points d’avance aux siens avec deux tirs à 3-points coup sur coup pour assommer Denver et Anthony Edwards se montre pour offrir 14 points d’avance à Minnesota avant le début du dernier acte (89-75).

Un écart qui atteint même les 21 points avec une nouvelle ogive longue distance de Julius Randle auteur d’un bon match avec 25 unités à 9/12 au tir. La messe est dite, les remplaçants peuvent rentrer et le « garbage time » peut démarrer.

Score final : 115-95, Minnesota enchaîne un sixième succès de rang et continue de mettre la pression sur les Warriors dans la course au Top 6 de l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La grosse défense des Wolves. Particulièrement intense et physique, la défense de Minnesota a limité les Nuggets à seulement 20 passes décisives, 18 points sur contre-attaque et 52 points dans la raquette.

– Une adresse à 3-points décisive. Rapidement distancés, les Nuggets ont tenté de revenir avec des tirs de loin, sans succès. Denver finit à 7/30 de loin tandis que les Wolves ont été bien plus adroits à 17/40.

– Un banc de Denver inefficace. En excluant le « garbage time », Jalen Pickett a été le seul joueur du banc des Nuggets à inscrire un panier avec seulement trois petits points. À l’inverse, celui de Minnesota a été bien plus performant avec 21 unités, sans compter les cinq points de Luka Garza en toute fin de rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.