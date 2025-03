Nikola Jokic et les Nuggets prennent leur revanche sur le Thunder

Après la victoire du Thunder la veille, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic se retrouvaient pour la revanche, toujours à Oklahoma City. Et en bons spécialistes des deuxièmes matchs des back-to-back, les Nuggets ont trouvé les ajustements nécessaires pour pendre leur revanche (140-127) derrière un 18/32 derrière la ligne à 3-points !

Les deux équipes débutent le match à fond, avec Isaiah Hartenstein à l’aise avec son floater tandis que Michael Porter Jr. est agressif et que Nikola Jokic relance le jeu aussi vite qu’il le peut, afin d’éviter de jouer face à cette défense ultra agressive du Thunder, sur jeu placé. Une stratégie qui agace Mark Daigneault, qui place Dillon Jones » en « remplaçant permanent » pour tenter d’obliger les arbitres à ralentir les remises en jeu…

Une stratégie qui ne plaît pas trop aux officiels, obligeant l’entraîneur d’OKC à remettre cette technique dans sa poche, alors que Nikola Jokic va continuer de relancer aussi vite qu’il le peut pendant toute la rencontre.

Le scénario inverse de la veille

Malgré tout, le Thunder semble mettre la main sur le match en deuxième quart-temps, avec l’adresse de Lu Dort et Alex Caruso. Le 8/10 de loin d’Oklahoma City dans la période permet aux locaux de virer en tête (73-67) à la mi-temps.

Malgré la sortie sur blessure de Jalen Williams dans le deuxième quart-temps, c’est bien Oklahoma City qui semble avoir pris l’avantage, avec un Shai Gilgeous-Alexander qui va provoquer ses fautes habituelles dans la raquette. Sauf que les Nuggets ne lâchent pas, et le Thunder va très mal finir le troisième quart-temps. Quelques mauvais choix suffisent à totalement relancer Denver, qui prend l’avantage (99-101) !

Sans Jalen Williams, les joueurs de Mark Daigneault ont beaucoup plus de mal à organiser leur attaque et ils tombent surtout face à une équipe de Denver qui ne rate plus rien. Nikola Jokic et ses coéquipiers vont ainsi inscrire 39 points à 16/20 au tir dans le quatrième quart-temps, dont un superbe 7/8 derrière la ligne à 3-points…

Shai Gilgeous-Alexander (25 points à 8/14 au tir, 7 passes) et Oklahoma City doivent finalement s’avouer vaincus (140-127) face à Nikola Jokic (35 points à 15/20 au tir, 18 rebonds et 8 passes) et Denver.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Nuggets, rois de la réaction. Nikola Jokic et ses coéquipiers ont joué 13 matchs le deuxième soir d’un back-to-back cette saison, et ils en ont donc gagné 12 avec ce succès face au Thunder ! Le pivot serbe ne sait pas vraiment comment l’expliquer mais Denver semble toujours trouver les ajustements nécessaires. Cette fois, ils ont relancé vite et Jamal Murray a réussi à utiliser l’agressivité défensive du Thunder à son avantage.

– Un quatrième quart-temps écœurant. Les deux équipes étaient au coude-à-coude pendant trois quart-temps, comme la veille, sauf que c’est cette fois Denver qui a fait la différence sur la fin. Il faut dire que les Nuggets étaient bouillants, avec ce 7/8 derrière la ligne à 3-points qui a démoralisé le Thunder…

– L’expérience Dillon Jones. Mark Daigneault était agacé que les arbitres rendent la balle si vite à Nikola Jokic sur les remises en jeu, pour qu’il pousse un maximum le tempo. En réponse, l’entraîneur a donc tenté de casser le rythme en faisant plusieurs fois croire qu’il voulait faire rentrer Dillon Jones, avant de le rappeler sur le banc. Une drôle de stratégie qu’il a dû arrêter, sous peine d’être sanctionné par les officiels.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.