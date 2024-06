L’ultime crochet pour Mikal Bridges

Trae Young vient d’inscrire un 3-points qui refait passer Atlanta en tête dans ce match fou. 113-112 pour les Hawks, alors que c’est le 42e changement de leader de la rencontre. Il y en aura un 43e puisque Mikal Bridges ne veut pas de temps-mort et va inscrire le tir de la gagne à mi-distance. 114-113 pour les Nets !

« Oh mon Dieu, ma première victoire à Atlanta », peut apprécier l’ailier des Nets après l’ultime raté de Trae Young. « Il m’a fallu six ans, six ans. Il a fallu que je vienne à l’Est, alors je suppose que c’est la façon dont Dieu me dit : ‘OK, tu ne peux pas te contenter de jouer ici une fois par an, il faut que tu viennes au moins deux fois’. »

Mikal Bridges avait en effet perdu les six derniers matchs qu’il avait disputés en Géorgie (quatre avec les Suns, deux avec les Nets). Avec ses 32 points à 12/19, 6 passes et 5 rebonds, la disette a pris fin.

Un nombre de changements de leader record dans le match !

Ce fut pourtant compliqué. Un vrai combat de boxe puisque ces 43 changements de leader sont un record depuis que la NBA enregistre le « play-by-play », soit 1996 !

« Je me disais vraiment qu’on allait l’avoir », explique Jacque Vaughn. « Je me souviens littéralement m’être dit : ‘On va l’avoir’. Ça fait du bien, surtout de croire assez en notre groupe pour savoir qu’on va le faire ».

Avec cette cinquième victoire sur leurs six dernières sorties, les Nets retrouvent d’ailleurs le sourire. À l’image donc de Mikal Bridges, particulièrement heureux de valider ce succès à l’arraché.

« En grandissant, lorsqu’on joue au basket, on veut se retrouver dans des situations où tout se joue dans les dernières possessions, avec un stop ou un tir. Tout le monde est alors concentré et veut gagner », conclut-il.