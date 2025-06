Un nouvel été chargé aux Knicks ?

La fin de saison était désormais actée, les Knicks peuvent penser à l’après. Et malgré des progrès cette saison, d’une demi-finale de conférence en 2024 à la finale de l’Est cette saison, la franchise new-yorkaise ne veut pas s’en contenter. L’insider d’ESPN, Shams Charania, a ainsi expliqué que les Knicks ne vont pas se contenter d’attendre, et pourraient une nouvelle fois faire bouger l’effectif.

Un an après avoir prolongé OG Anunoby à prix d’or, et récupéré Mikal Bridges puis Karl-Anthony Towns dans des échanges, la franchise de la « Big Apple » pourrait ainsi compter de nouveau parmi les principaux acteurs de l’été.

« On m’a indiqué que les Knicks procèdent à des réunions internes cette semaine pour tout évaluer, de l’effectif aux différents changements qu’ils pourraient faire, en particulier sur l’effectif » révèle Shams Charania, dans la droite lignée des manœuvres menées par le président Leon Rose depuis un an et demi. « Je m’attends à ce que Rose soit aussi agressif durant cette intersaison que ce soit pour un joueur important ou de la profondeur de banc. »

Les Knicks « très actifs et agressifs »

Les playoffs l’ont montré : les Knicks n’ont pu s’appuyer que sur une rotation restreinte avec le cinq majeur Jalen Brunson – Mikal Bridges – OG Anunoby – Josh Hart – Karl-Anthony Towns largement exploité et un banc réduit au minimum avec les seuls Miles McBride et Mitchell Robinson vraiment responsabilisés. Et si les coups de poker Landry Shamet et Delon Wright ont plutôt porté leurs fruits en fin de finale de la conférence Est contre les Pacers, le banc new-yorkais a été très limité durant la saison régulière.

Reste que pour densifier la rotation, il faudra se séparer d’au moins un des joueurs majeurs, alors que la masse salariale est déjà une des plus hautes de la ligue avant d’avoir effectué le moindre mouvement.

Avec 11 joueurs encore sous contrat (dont P.J. Tucker, et Ariel Hukporti en « team option »), les Knicks ont déjà dépensé près de 200 millions de dollars. La marge de manœuvre de Leon Rose est ainsi plus que réduite, voire inexistante dans le cas d’un mouvement d’envergure, d’autant que New York a déjà donné une partie conséquente de ses prochains choix de draft (premiers tours 2025, 2027, 2029, 2031, et possible swap en 2028 vers les Nets). Ce, alors que Landry Shamet, Delon Wright mais aussi Precious Achiuwa ou Cameron Payne sont en fin de contrat, dépeuplant un peu plus le banc de Tom Thibodeau.

L’entraîneur des Knicks semble d’ailleurs un des rares intouchables dans l’été à venir du côté du Madison Square Garden. « Jalen Brunson le soutient à 100 %, les dirigeants des Knicks aussi » insiste Shams Charania. « Mais je m’attends à ce qu’ils soient très actifs et agressifs pour leur effectif. »

La défense de Karl-Anthony Towns dans le viseur

Cette intersaison pourrait permettre aux Knicks d’opérer les ajustements nécessaires pour corriger leurs lacunes, parfois évidentes, notamment contre les Pacers. « Beaucoup des problèmes qu’ils avaient dans leur vestiaire étaient autour de questions basket » a révélé le journaliste de The Athletic Fred Katz. « Je ne dirais pas que ce vestiaire était un bazar. Parfois, les personnalités s’accordent complètement, et parfois ce n’est pas le cas, sans que cela remette en cause les qualités des uns et des autres. Et je pense que cette année, cela a un peu moins collé que l’année précédente. Mais je ne pense pas que ce soit irréparable ou un désastre. »

Fred Katz poursuit en évoquant notamment la défense de Karl-Anthony Towns comme un des « principaux points de frustration » des Knicks cette saison, même si le Dominicain est très apprécié pour ses qualités humaines dans le vestiaire. Le reporter de The Athletic explique ainsi que le groupe a insisté plusieurs fois auprès de « KAT » sur sa lecture et sa couverture défensive sur les écrans adverses comme étant un élément déterminant du jeu des Knicks.