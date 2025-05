Landry Shamet, la coqueluche du Garden

Cela faisait près de deux semaines que le public local ne l’avait pas vu à l’œuvre. Cette nuit, dans le Game 5 de la survie face aux Pacers, le Madison Square Garden n’a pas manqué de célébrer les entrées en jeu de Landry Shamet. À plusieurs reprises, l’antre new-yorkaise a scandé son nom.

Même en jouant un rôle minime dans la victoire – 5 points (2/3 aux tirs) en 14 minutes – l’arrière remplaçant, de retour dans les rotations de Tom Thobideau depuis trois matchs, a apprécié le moment.

« J’aime New York. J’aime ces fans. Je vois comment ils vivent les hauts et les bas avec nous. Donc c’est important pour moi. Je veux tout leur donner. Je les remercie, mais on a encore du travail à faire », réagit le joueur de 28 ans en référence au Game 6 qui attend les Knicks dans l’Indiana.

Sa dernière apparition personnelle au Garden remontait au match 6 remporté face aux Celtics. Et son dernier panier inscrit à domicile datait de la toute première rencontre de cette campagne de playoffs, face aux Pistons. Après cela, il avait connu quantité de « DNP » dans les trois séries (Pistons, Celtics, Pacers).

Tom Thibodeau l’a remobilisé

Jusqu’à ce que Tom Thibodeau décide de changer son plan, en mobilisant un peu plus ses hommes de banc lors du Game 3 dans l’Indiana. Après ce Game 5, le coach le mentionne, ainsi que Delon Wright et Precious Achiuwa comme des contributeurs d’une victoire qui s’imposait, en s’attardant davantage sur le dernier cité.

« Notre intensité, notre attention aux détails, c’est un sentiment d’urgence, et c’est exactement ce dont on avait besoin. Et il va falloir qu’on recommence. Le plus important, c’était notre énergie. Notre communication a été géniale. On a mieux géré les transitions. Il reste encore des choses à corriger, on s’en occupera demain », analyse Shamet, rappelé par les Knicks en décembre dernier après une luxation de l’épaule droite survenue en présaison.

Le spécialiste du tir longue distance (38.5% à 3-points en carrière), auteur de quelques belles sorties dans la seconde partie de la saison, pourrait avoir une nouvelle chance de se montrer samedi, lors du Game 6. « On doit se concentrer sur nous et faire ce qu’on sait faire. Si on fait ce qu’on a à faire, on espère voir des résultats comme ce soir », termine-t-il.

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 * All Teams 79 23 43.1 42.2 80.6 0.3 1.4 1.7 1.5 2.0 0.5 0.6 0.1 9.1 2018-19 * PHL 54 21 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.1 8.3 2018-19 * LAC 25 28 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2019-20 LAC 53 27 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BRK 61 23 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHX 69 21 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHX 40 20 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 16 43.1 33.8 82.6 0.3 1.0 1.3 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 2024-25 NYK 50 15 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.