Pour Jalen Brunson, il ne faut pas toucher à Tom Thibodeau

Avant la rencontre, les Knicks avaient prévenu qu’il fallait prendre soin du ballon pour avoir une chance de s’imposer, et d’arracher un Game 7. Malheureusement, ils ont perdu 17 ballons, dont 5 pour le seul Jalen Brunson. Le meneur All-Star n’a pas assez pesé sur cette série, ni dans cette 6e manche, et ne lui dites pas que c’est une saison « réussie » pour les Knicks avec ce retour en finale de conférence.

« Je ne sais pas si « réussi » est le bon mot. Mais je pense à la manière avec laquelle cette équipe a progressé cette année… Pour moi, c’était du plaisir, parce qu’il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu’on ne pourrait rien faire » répond le meneur des Knicks. « Il y avait beaucoup de négativité autour de notre projet. Et malgré ça, on a gardé nos œillères, et on a bossé. C’est ce dont je suis le plus fier. La manière dont cette équipe est restée concentrée. Bien sûr, perdre ce soir et être éliminés, c’est dur. Mais je suis fier. Fier de mes coéquipiers. C’est aussi simple que ça. »

Du plaisir à jouer avec Karl-Anthony Towns

Voilà pourquoi, il lance un appel à la direction : ne touchez pas à ce groupe. Il progresse, il a fallu intégrer Karl-Anthony Towns, et Mitchell Robinson revient de blessure. La dernière marche à gravir sera pour l’an prochain.

« J’ai totalement confiance. Même trop. Sincèrement. Il n’y a pas une once de doute en moi. J’ai une confiance totale en ce groupe » lance-t-il, avant d’évoquer le cas Towns. « On a clairement grandi ensemble. Jouer avec KAT, c’est vraiment du plaisir. Je me rends compte qu’on entend beaucoup de choses sur les gens, sur les joueurs, sur leur image… Mais une fois qu’il est arrivé ici, j’ai vu que c’était un des meilleurs coéquipiers. Il vient, il bosse, il fait tout pour être prêt. Il est un peu foufou parfois, mais ce mec est top. Vraiment génial à jouer avec. C’est juste dommage qu’on n’ait pas pu finir le travail ce soir. Mais j’ai une confiance énorme en lui. »

Tom Thibodeau est-il encore l’homme de la situation ?

Mais comment voit-il l’avenir à court terme si ce groupe reste inchangé ? « C’est dur de penser à l’avenir tout de suite. Mais même quand tu gagnes, on pense tout de suite à la suite » confie-t-il. « Peu importe ce qui se passe, on va aller bosser cet été. Trouver un moyen de changer ce résultat. Tout commence avec nous, notre mentalité. On doit avancer un jour à la fois. On ne peut pas juste sauter directement en finale de conférence. »

Pour le meneur de jeu, ce groupe a tout ce qu’il faut pour parvenir jusqu’au sommet de la NBA.

« Mais j’ai foi en ce groupe. Personne ne voit ce que KAT et moi voyons chaque jour. Personne ne voit le genre de personnes qu’on a ici, les bosseurs qu’on a. C’est ça qui me donne confiance. Et ça me suffit. Je me fiche de ce que les gens pensent de nous à l’extérieur. Je sais ce qu’on a. »

Et puis, un journaliste pose la question qui fâche : « Est-ce que Tom Thibodeau est toujours l’homme de la situation pour franchir la prochaine étape ? » « C’est une vraie question ? » demande Jalen Brunson, agacé. « Vous voulez savoir si c’est toujours la bonne personne ? Ma réponse est ‘oui' ».