Karl-Anthony Towns et les Knicks veulent faire très attention aux balles perdues

Les Knicks étaient dans le Top 5 des équipes qui perdaient le moins de ballons en saison régulière, avec seulement 13.3 « turnovers » par match. Grâce notamment à un Jalen Brunson très sûr ballon en main, la troupe de Tom Thibodeau gâchait aussi très peu de possessions lors des deux premiers tours face aux Pistons puis face aux Celtics.

Mais face à l’activité des Pacers, Karl-Anthony Towns a perdu 12 ballons sur les trois derniers matchs.

« Ce n’est pas seulement Towns » tempère Tom Thibodeau, qui sait à quel point ce secteur est décisif, pour ne pas donner des points faciles à Tyrese Haliburton, notamment. « Le plus important, c’est de rester simple. Quand on voit le premier joueur ouvert, il faut lui transmettre la balle. Parfois, l’intention est bonne mais nous essayons de trouver des options trop compliquées. Et nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça. »

Alors que les Knicks dominaient le Game 5, ce sont ainsi les balles perdues qui ont gardé les Pacers à portée.

Ce soir, pour ce Game 6 en terre hostile, chaque détail aura son importance et ces « turnovers » vont compter double. Josh Hart le sait très bien, lui qui s’en voulait d’avoir gâché des munitions lors du Game 4.

« C’est difficile de gagner contre une équipe comme ça, qui transforme les balles perdues en points. J’en ai perdus quatre ou cinq, des pertes de balle stupides qu’on ne peut pas se permettre. Ça mène à des paniers faciles, ça donne de l’élan à l’adversaire. Il faut qu’on fasse plus attention au ballon, et ça commence par moi » expliquait-il.