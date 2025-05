Téléphonée. La tentative de passe lobée de Josh Hart vers Karl-Anthony Towns a été trop facilement lue par la défense des Pacers et Aaron Nesmith, auteur de l’interception. L’arrière/ailier des Knicks affichait sa frustration avec un geste des mains car ce n’était pas la première fois qu’il perdait le ballon dans des circonstances comparables.

Deux minutes plus tard, à l’approche de la pause de ce Game 4, il voyait sa passe vers « KAT » sur le « pick-and-roll » être à nouveau interceptée, par Andrew Nembhard cette fois. Encore plus de frustration… Sur l’ensemble de la rencontre, le désormais remplaçant a perdu 5 des 17 ballons de sa formation. Beaucoup trop.

« C’est difficile de gagner contre une équipe comme ça, qui transforme les balles perdues en points. J’en ai perdus quatre ou cinq, des pertes de balle stupides qu’on ne peut pas se permettre. Ça mène à des paniers faciles, ça donne de l’élan à l’adversaire. Il faut qu’on fasse plus attention au ballon, et ça commence par moi », se blâme l’intéressé, par ailleurs auteur d’une bonne sortie à 12 points (3/5 aux tirs) et 11 rebonds en 36 minutes.

Les Pacers ont tiré profit

L’équipe adverse a largement profité de ses erreurs et celles de ses coéquipiers en marquant 20 points sur les ballons perdus, contre 9 seulement aux Knicks. Un différentiel comparable au niveau des points marqués en contre-attaque (22-9) en faveur des locaux.

Tom Thibodeau a malgré tout continué à faire confiance à son arrière. En raison de son « engagement, faire les efforts en transition défensive, apporter plus de fluidité en attaque. Notre défense n’était pas assez bonne. Le rebond, ça allait, mais la défense et nos pertes de balle nous ont probablement fait mal », reconnaît le coach selon qui ces ballons perdus alimentent le jeu en transition de l’équipe d’en face, l’une des plus efficaces dans ce contexte.

« Mes pertes de balle ont clairement cassé notre dynamique. C’est dur à encaisser », dit encore Josh Hart, expulsé pour six fautes dans ce match, pour finir.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 77 38 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.