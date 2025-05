Derrière le gros triple-double de Tyrese Haliburton, les Pacers ne sont qu’à une marche des Finals !

Jusqu’au bout, les Pacers ont tremblé, mais cette fois, ils n’ont rien lâché ! Déterminés à retrouver une dynamique positive après avoir lâché le Game 3 malgré 20 points d’avance en première mi-temps, les troupes de Rick Carlisle ont livré un match bien plus cohérent dans l’effort et la régularité pour aller chercher ce troisième succès, le premier de la série à la maison. Derrière un Tyrese Haliburton tout bonnement exceptionnel (32 points, 12 rebonds, 15 passes décisives) et un Pascal Siakam des grands soirs (30 points), le trio Mathurin-Nesmith-Turner a su apporter les relais nécessaires pour maintenir les Knicks à bonne distance au terme d’un combat acharné.

La première mi-temps a été particulièrement équilibrée, avec une équipe d’Indiana déterminée à jouer sur un tempo élevé et qui a pu compter sur un Tyrese Haliburton au presque parfait et un Aaron Nesmith de retour à fond.

En face, les Knicks n’ont pas lâché le morceau, répondant d’abord par Jalen Brunson en premier quart-temps. Puis, lorsque l’écart a atteint les 9 points en fin de période (41-32), ce sont Karl-Anthony Towns et OG Anunoby qui ont progressivement remis New York dans le coup, jusqu’à repasser en tête sur un lancer-franc de KAT (51-52).

Indiana a eu le mérite de mieux finir avant la pause, avec notamment un 6-0 marqué par deux passes décisives de Tyrese Haliburton pour boucler la première mi-temps (69-64). Et si tout restait à faire, les locaux ont su garder le cap lors de la reprise, avec deux dunks de Pascal Siakam et Aaron Nesmith pour faire monter la température et un 3-points de Myles Turner pour faire passer l’écart à +10 (80-70). Le duo Towns-Robinson a montré les muscles à son tour, sans parvenir à faire flancher Indiana, qui a encore fini fort avec de grosses séquences défensives et des paniers décisifs en attaque, à l’image du 2+1 de Bennedict Mathurin et du 3-points de Tyrese Haliburton (102-91).

Obi Toppin pour finir le job

Sur leur lancée, les hommes de Rick Carlisle ont fait de leur mieux pour essayer de faire plier les Knicks avant le début du « money-time », avec notamment les deux paniers de suite de Pascal Siakam dont un 3-points dans le corner pour faire passer l’écart à +15 (111-96). Mais New York a répondu avec deux paniers importants d’OG Anunoby et Mikal Bridges pour rester en vie (115-105).

Par deux fois, les Knicks sont revenus à -6, et on a alors cru à un remake du Game 3 ! Mais cette fois, les Pacers ont été en mesure de tenir bon jusqu’à la fin, s’appuyant sur un énorme Pascal Siakam, qui a inscrit un énorme 3-points et trois lancers qui l’ont tout autant été.

De son côté, Mikal Bridges a hérité de bonnes positions par trois fois derrière l’arc mais n’a pas réussi à réduire un peu plus l’écart. Au buzzer de la possession, à 45 secondes de la fin, c’est Obi Toppin, l’ancien New-Yorkais, qui a scellé le sort du match d’un 3-points salvateur sur un service de l’inévitable Tyrese Haliburton (126-116). Cette fois, le Gainbridge Fieldhouse pouvait se lâcher et célébrer la victoire sur le score de 130 à 121.

Plus qu’un match et les Pacers verront la finale, 25 ans après ! New York jouera pour sa part sa survie lors du Game 5 au Madison Square Garden !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La cheville d’Aaron Nesmith a tenu. Alors que sa cheville avait bien tourné lors du Game 3, sur le pied de Jalen Brunson, Aaron Nesmith n’était pas certain de pouvoir tenir sa place. Non seulement il est revenu dimanche pour finir le match dimanche, mais il a en plus été présent dans le cinq majeur des Pacers cette nuit, débutant sur les chapeaux de roue, avec deux paniers à 3-points et une défense tout-terrain sur Jalen Brunson.

– L’énorme triple-double de Tyrese Haliburton. Le meneur était passé à côté de son Game 3 et devait une réaction aux fans d’Indianapolis. Sur ce Game 4, il n’a pas forcé, et il a juste tout fait bien ! Sa première mi-temps a été particulièrement impressionnante de justesse (et d’adresse) puisqu’il l’a terminée à 20 points, 8 rebonds et 10 passes décisives pour aucun ballon perdu ! Du très grand Tyrese Haliburton qui a gardé le rythme jusqu’à la fin pour terminer à 32 points, 12 rebonds, 15 passes décisives en 38 minutes, et aucune perte de balle.

– Le réveil de Bennedict Mathurin. On l’avait perdu de vue depuis le début de la série. Pour ce Game 4, l’arrière canadien a été le facteur X du match, apportant son sens du sacrifice, sa combativité et sa hargne pour inscrire 20 points. Un relais pour le moins efficace en sortie de banc alors qu’il n’a joué que 12 minutes !

– Au tour de Karl-Anthony Towns d’inquiéter. Victime d’un choc genou contre genou face à Aaron Nesmith en toute fin de match, l’intérieur dominicain a visiblement été le plus touché des deux et a été contraint de terminer la partie sur une jambe. Après l’alerte à la cheville de Jalen Brunson lors du match précédent, ça commence à faire beaucoup. Mais comme dirait Tom Thibodeau, c’est aussi ça, les playoffs…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.