La défense sur Tyrese Haliburton, clé du Game 6 pour les Knicks

Après avoir réalisé un « triple-double » lors du Game 4, Tyrese Haliburton a été parfaitement maîtrisé lors de la cinquième manche avec une performance bien terne à 8 points (2/7 au tir) et 6 passes. Un match raté qui s’explique par la défense agressive demandée par Tom Thibodeau et menée par Mikal Bridges.

Le meneur d’Indiana a eu bien moins d’espace qu’au Game 4, où il s’était retrouvé avec de nombreux tirs ouverts, profitant des écrans posés par ses coéquipiers. Ces espaces, Tyrese Haliburton ne les a pas vus, jeudi dernier.

« On a essayé de jouer physique avec lui », explique Josh Hart. « Mikal [Bridges] a fait de l’excellent travail. Il lui a couru après tout au long de la rencontre parce que Tyrese Haliburton est un joueur qui n’arrête pas de bouger. »

Tyrese Haliburton n’a pas pu non plus créer du jeu pour ses coéquipiers, à l’image des six passes décisives réalisées lors de ce Game 6 alors qu’il en comptait 11 de moyenne depuis le début de la série.

La défense pour gagner des matchs

Avec son métronome verrouillé, toute l’attaque des Pacers n’est pas parvenue à se mettre en rythme. Ainsi, Indiana n’a inscrit que 94 points, leur plus bas total depuis le début de ces playoffs.

Plus largement, quand les Pacers inscrivent plus de 110 points, ils sont invaincus avec 10 victoires pour 0 défaite. À l’inverse, ils n’ont remporté aucun match en inscrivant moins de 110 unités (0 victoire pour 4 défaites).

« Dans cette série, je ne pense pas que nous ayons manqué de quoi que ce soit en attaque », analyse Karl-Anthony Towns. « Nous devons juste les empêcher de marquer. Nous avons fait du bon travail jeudi dernier en augmentant notre pression défensive. Nous les avons empêchés d’avoir des tirs ouverts. »

Pour disputer un ultime Game 7, New York va devoir ressortir une copie parfaite défensivement en verrouillant une nouvelle fois Tyrese Haliburton, afin de paralyser toute l’attaque d’Indiana.