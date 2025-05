Le MVP de la nuit | Le soir où Tyrese Haliburton est devenu Triple H

On l’écrit souvent, les playoffs permettent de révéler des stars, mais aussi de transformer une star en superstar. C’est peut-être ce qui arrive à Tyrese Haliburton, passé de cheerleader aux Jeux olympiques de Paris à MVP des playoffs dans la conférence Est. Cette nuit, sous les yeux de la légende du catch Triple H, Tyrese Haliburton a vu triple !

Et quel triple double : 32 points, 15 passes et 12 rebonds, pour une évaluation de 50 ! Le tout sans perdre le moindre ballon, et en volant quatre ballons. C’est tout simplement son meilleur match en carrière en playoffs, et l’une des plus grosses perf’ de la saison. Dans cette victoire face aux Knicks, on peut même parler de triple-double historique puisqu’il est le premier joueur à signer un tel triple-double sans perdre le moindre ballon. Dans l’histoire, seuls Nikola Jokic et James Harden y étaient parvenus en saison régulière.

Un parterre de stars dans les tribunes

« J’étais évidemment que mon père soit là dans la salle, mais Triple H était là aussi… Je ne vais pas dire que c’était encore plus spécial, mais ça déchirait vraiment que Triple H soit là » a réagi le meneur des Pacers, qui a bel et bien mérité le surnom de « Triple H » après une telle performance. « On invente des stats pour me mettre en avant, j’ai l’impression… Mais bon, j’essaie juste de jouer juste. Depuis deux ans, je vous le dis : je veux aider à gagner. Après ma troisième saison, avec le gros contrat et un nouveau rôle, c’était ma mission : comment avoir un impact sur les victoires ? On construit quelque chose de spécial ici, on prend du plaisir. »

Il n’y avait pas que l’ancien catcheur dans les tribunes, puisque la salle des Pacers avait des allures de Crypto.com Arena avec les artistes Rob49, 50 Cent, John Mellencamp et Jelly Roll côté Pacers, et Spike Lee, Timothee Chalamet et Ben Stiller côté Knicks. Tous n’ont pas été déçus par le spectacle avec deux formations portées sur l’attaque, et du suspense jusqu’à la dernière minute. Pour Haliburton, il était important de ne jamais enlever le pied de l’accélérateur.

Dans l’action, plutôt que la réaction

« Dans le quatrième quart-temps du match précédent, on était plus dans la réaction que dans l’action. Ils ont des gars capables de mettre des tirs incroyables – KAT, Bridges et JB l’ont fait – et ça nous a un peu coupé les jambes. On marchait, on soupirait, on remontait la balle lentement » raconte-t-il. « Aujourd’hui, on est resté concentrés : peu importe s’ils marquent, remettons le ballon en jeu et courons. Ils vont marquer, mais on continue. Je pense qu’on a fait un super boulot en jouant à notre rythme tout au long du match. »

Forcément, on l’interroge sur ce triple-double d’exception qui lui vaudra, peut-être, le surnom de Triple H. « J’ai juste essayé d’être agressif, de jouer du mieux possible. J’avais le sentiment d’avoir laissé tomber l’équipe au Game 3, et je pouvais faire tellement mieux. Aujourd’hui, j’ai répondu comme il fallait : agressif, prenant ce que la défense me donnait. J’étais un peu nerveux, je jouais trop vite. J’ai essayé de me calmer, surtout sur demi-terrain, en isolation. Trouver mes coéquipiers, jouer juste. »