Intouchables face aux Knicks, les Pacers retrouvent les Finals !

Comme il y a 25 ans, Pacers et Knicks se retrouvaient en finale de la conférence Est et, comme il y a 25 ans, c’est Indiana qui a raflé la mise en six manches.

De retour à la maison cette nuit, les joueurs de Rick Carlisle ont fait la différence après la pause, pour mettre définitivement New York hors d’état de nuire (125-108), entre leur défense de fer et leur collectif soudé comme jamais, autour du tandem Tyrese Haliburton (21 points, 13 passes, 6 rebonds, 3 interceptions) – Pascal Siakam (31 points, 5 rebonds, 3 contres), avec encore cinq joueurs supplémentaires à 10 points ou plus.

En grande difficulté dans les premières minutes du match, Indiana a très vite réussi à rectifier le tir, avec les 3-points de Pascal Siakam, Aaron Nesmith et Myles Turner pour enflammer la Gainbridge Fieldhouse. New York a résisté à son tour, passant même brièvement devant en fin de premier quart-temps, grâce au boulot du duo Jalen Brunson – Karl-Anthony Towns, et une nouvelle envolée de Mitchell Robinson (25-24).

Mais les Pacers ont repris la tête, avec cette fois-ci les 3-points de Thomas Bryant et Pascal Siakam. Puis, pour répondre aux trois paniers de suite de OG Anunoby, ce sont Obi Toppin et Tyrese Haliburton, très discret jusque là, qui ont fait mouche de loin pour redonner de l’air aux locaux. Pas de quoi éloigner la menace, puisque les Knicks pointaient toujours à -4 à la pause, en étant plus que jamais dans le match avec la nouvelle démonstration de force du trio Brunson/Anunoby/Towns (58-54).

New York craque dès qu’Indiana accélère

Au retour des vestiaires, les Pacers trouvent enfin la clé, en misant sur l’efficacité de Pascal Siakam, grand artisan d’un 9-0 avec un « 2+1 », un 3-points et une claquette, avant de laisser le soin à Thomas Bryant, entré pour suppléer un Myles Turner à quatre fautes, de claquer deux paniers à 3-points depuis le corner, pour sceller le premier gros « run » du match (78-63).

Indiana s’est ensuite appuyé sur une grosse défense pour pouvoir enfoncer le clou en attaque, à l’image du dunk d’Aaron Nesmith mais aussi du 3-points de TJ McConnell, ou du panier à mi-distance de Pascal Siakam, bouillant. Obi Toppin à 3-points et Tyrese Haliburton au dunk ont ainsi rapproché un peu plus les Pacers d’un retour en finale NBA (92-77)…

Il restait toutefois encore un quart-temps à négocier, ce que les Pacers ont remarquablement fait, emmenés par toute la hargne de Andrew Nembhard en défense, qui a tiré toute l’équipe avec lui. L’arrière a inscrit les deux paniers qui ont fait basculer la fin de match, après sa sixième interception du soir. Tyrese Haliburton a repris le lead pour conclure à trois reprises près du cercle et ainsi éviter une fin de match compliquée aux siens (108-94).

Avec l’aide d’Obi Toppin, le meneur a fait le spectacle jusqu’au bout, avec notamment son gros 3-points du logo, avant de sortir une bonne fois pour toutes, à 47 secondes du terme, pour une victoire finale sur le score de 125-108. Cette fois, c’est fait : Indiana est la dernière équipe debout à l’Est et défiera donc OKC lors des Finals 2025. Rendez-vous jeudi soir pour le Game 1 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyrese Haliburton a fini fort. À côté de ses pompes en début de partie, le meneur a progressivement retrouvé son basket et son tranchant, pour finir ou pour servir ses coéquipiers. Sa montée en puissance a coïncidé avec celle des Pacers au fil du match. Le leader d’Indiana a pour sa part terminé très fort, signant quelques coups d’éclat mémorables pour aller avec ses 21 points, 13 passes, 6 rebonds et 3 interceptions.

– Pascal Siakam fidèle au poste. L’intérieur aura été brillant sur la série, avec un troisième match à 30 points et plus rendu cette nuit, au moment où son équipe en avait le plus besoin. Dans ce Game 6, Pascal Siakam a ainsi été présent et efficace dans les instants-clés de la rencontre, pour mettre les Pacers dans le droit chemin au début et pour participer à l’entreprise de destruction collective opérée par Indiana. Il rafle, en prime, un titre de MVP de la finale de conférence bien mérité.

– La défense d’Andrew Nembhard. L’arrière des Pacers a symbolisé cette défense ultra agressive qui s’est dressée contre les Knicks. Notamment au cours de la deuxième mi-temps, qui a contribué à faire la différence. À lui seul, il a signé six interceptions et la dernière a fait perdre ses nerfs à Jalen Brunson. Il s’est même fendu d’un 3-points en fin de match, afin de mettre K-O. les Knicks pour de bon. Le facteur X de ce Game 6, en compagnie également de Obi Toppin et Thomas Bryant en sortie de banc.

– Le contrecoup pour Josh Hart. L’homme à tout faire des Knicks avait jusqu’ici réussi à garder son agressivité et son impact en sortie de banc, après avoir été retiré du cinq majeur au profit de Mitchell Robinson. Mais cette nuit, il n’est jamais rentré dans son match (4 points à 1/6 au tir, 6 rebonds, 3 interceptions) et le coup de poker de Tom Thibodeau s’est retourné contre lui dans ce Game 6. Avec 18 ballons perdus, 9 lancers-francs laissés en route et une adresse extérieure sous les 30%, New York ne pouvait de toute façon guère espérer grand-chose de plus…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.