Les limites défensives de Karl-Anthony Towns, un sujet de tension aux Knicks

La saison des Knicks a donc pris fin au Game 6 de la finale de conférence Est, face aux Pacers. New York n’est plus très loin du sommet et Jalen Brunson demande à ses dirigeants de ne changer ni l’ossature, ni le coach.

Néanmoins, Indiana a affiché la recette pour battre cette équipe de New York, en pilonnant Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns sur le plan défensif. « Cacher » un joueur est ainsi possible en playoffs, mais en « cacher » deux est une mission presque impossible, surtout quand il s’agit du pivot, qui doit couvrir ses coéquipiers.

Devenir un vrai libéro défensif

The Athletic rapporte ainsi que les mauvaises habitudes du « KAT » ont été un sujet de tension à New York, notamment car il se trompait dans les couvertures défensives et ne communiquait pas assez avec ses coéquipiers.

C’est notamment ce qu’avait expliqué Josh Hart après le Game 2 de la finale de conférence perdu.

« On a besoin qu’il soit agressif offensivement. On a besoin qu’il soit concentré et qu’il communique en défense » expliquait ainsi l’ailier sur son coéquipier. « C’est tout ce dont on a besoin. Qu’il communique très bien. »

Karl-Anthony Towns peut-il devenir un libéro défensif correct, capable de diriger la défense, alors qu’il a souvent laissé ce rôle à d’autres (Kevin Garnett, Gorgui Dieng, Taj Gibson, Rudy Gobert…) dans sa carrière ?

PJ Tucker, recruté comme 15e homme pour son expérience, a organisé des réunions entre joueurs pendant la campagne de playoffs des Knicks… car cette équipe avait visiblement quelques difficultés à se parler.

Un processus toujours en cours

« Ils me parlent tous » explique-t-il. « Mais ils ne se parlent pas entre eux dans ces moments, dans ces situations. Quand il faut faire des stops, demander une aide, vous voyez ? On a le talent, mais le reste représente 80% : être capable de communiquer, de faire des stops, d’être sur la même longueur d’onde en attaque et de lire ce que font les autres. On avait besoin de faire tout ça, au lieu de lever nos mains en l’air et de nous regarder. »

L’acclimatation de Karl-Anthony Towns n’était donc pas complète, même si PJ Tucker assure que les choses se sont améliorées. « Est-ce qu’on peut faire mieux ? Totalement. Mais on a bien progressé depuis que je suis arrivé ».

Mais pour Jalen Brunson, le processus est donc en cours… et ne peut s’accomplir sans des accrocs sur le chemin.

« On ne peut pas acquérir de l’expérience sans faire d’expériences », conclut le meneur, qui espère continuer d’évoluer aux côtés de Karl-Anthony Towns. « Cela nous a beaucoup aidés et nous a rapprochés. La plupart du temps, nous voyons beaucoup de choses, nous entendons beaucoup de choses, mais nous nous assurons d’être sur la même longueur d’onde. Quoi qu’en disent les autres, nous nous soutenons les uns les autres. »