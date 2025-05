Karl-Anthony Towns au supplice face à l’attaque des Pacers

Le +/- ne dit pas tout, mais le -20 de Karl-Anthony Towns lors du Game 2 face aux Pacers dit quelque chose.

Car si l’intérieur a compilé 20 points (6/14) et 7 rebonds en 28 minutes, il a beaucoup souffert face aux multiples mouvements de l’attaque des Pacers, se retrouvant même parfois complètement perdu en défense…

KAT hedging on McConnell here is one of the worst defensive coverages I have seen all season. pic.twitter.com/nS51WnRG8P — Coach Gibson Pyper (@HalfCourtHoops) May 24, 2025

Et Tom Thibodeau a donc préféré se passer de lui pendant une grosse partie du quatrième quart-temps.

« On s’est simplement retrouvés dans un trou, et ce groupe (avec Mitchell Robinson) nous a donné une chance » explique le coach. « Donc on a simplement fait confiance à ce lineup. On cherchait un moyen de l’emporter. »

« On a besoin qu’il soit agressif offensivement. On a besoin qu’il soit concentré et qu’il communique en défense »

Karl-Anthony Towns est ainsi sorti à 9 minutes de la fin, pour revenir en jeu seulement à 2 minutes 25 du buzzer. Interrogé pour savoir s’il n’était pas trop dur de regarder la majorité du dernier quart-temps sur le banc, « KAT » a répondu qu’il était « surtout difficile de perdre, donc nous devons nous regrouper pour le prochain match. »

Globalement, le « chaos organisé » offensif des Pacers est un défi énorme pour les défenseurs « faibles » comme Karl-Anthony Towns, car il leur est très difficile de trouver des stratégies à appliquer de façon constante.

« On a besoin qu’il soit agressif offensivement. On a besoin qu’il soit concentré et qu’il communique en défense » explique Josh Hart au sujet de son coéquipier. « C’est tout ce dont on a besoin. Qu’il communique très bien. »

Déjà tombé en finale de conférence (Ouest) l’an passé avec les Wolves, KAT veut se servir de cette expérience.

« Si j’ai appris quelque chose, surtout l’an passé (avec les Wolves) c’est qu’on gagne aussi facilement deux matchs qu’on peut perdre les deux suivants. Donc je pense à mon expérience, et je dois mieux exécuter les choses. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 ☆ MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 ☆ MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 ☆ MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 ☆ MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 ☆ NYK 72 35 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.