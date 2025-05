Pascal Siakam et les Pacers font le break à New York !

Pascal Siakam lance parfaitement les Pacers en inscrivant les 11 premiers points d’Indiana. Le Camerounais est particulièrement bon, avec 16 unités dans le quart-temps. Le seul souci c’est que, autour de lui, ça manque d’adresse. Les Knicks aussi souffrent parfois offensivement, mais peuvent s’appuyer sur les rebonds offensifs. Ils remportent ainsi le premier quart-temps (26-24).

Pendant quelques minutes dans le deuxième quart-temps, les Knicks bousculent les Pacers, en défendant bien et avec un Karl-Anthony Towns tranchant et adroit. Puis Indiana répond, avec un 8-0. En revanche, les troupes de Rick Carlisle n’ont pas de réponse face aux fadeaway de Jalen Brunson à mi-distance (52-49).

Les Pacers commencent la seconde période en étant plus durs en défense. Ils étouffent ainsi New York. Sauf que ça ne dure pas, les Knicks parviennent à se donner de l’air avec des shoots à 3-pts. Les contacts sont rudes, Pascal Siakam est toujours aussi efficace et les deux équipes ne se lâchent pas (81-81).

Encore une fois, une formation prend le dessus quelques instants. Indiana entame mieux le dernier quart-temps et prend de l’avance. Mikal Bridges et un Jalen Brunson qui revient sur le parquet se chargent alors de relancer les Knicks. Le meneur de jeu All-Star enfile son costume de patron du « money time » et New York peut encore rêver.

Il reste moins de quinze secondes et il y a trois points d’écart. Jalen Brunson remonte le ballon, tente sa chance mais s’est manqué. Indiana l’emporte 109-114 et se rapproche des Finals !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La grande soirée de Pascal Siakam. Même si ce n’est pas lui qu’on a le plus vu en dernier quart-temps, contrairement à Myles Turner, c’est bien le champion 2019 qui a dominé les débats. Et dès les premières secondes, puisqu’il a inscrit les 11 premiers points des Pacers, et 16 dans le premier quart-temps. Il a été parfait ou presque, en faisant toujours les bons choix et en étant très efficace, avec son 15/23 au shoot et un seul ballon perdu. C’est simple : Pascal Siakam signe son meilleur match en playoffs en carrière, avec 39 points !

– Les Knicks sans solution. Jalen Brunson peut bien avoir fait trembler ses adversaires et New York peut bien rendre ou donner des coups, Indiana a toujours une réponse. Le dernier quart-temps s’est limité aux exploits du meneur de jeu et de Mikal Bridges. Karl-Anthony Towns est irrégulier, le banc (c’est-à-dire Mitchell Robinson et Miles McBride) trop limité et Tom Thibodeau ne trouve pas la bonne formule pour faire la différence. Voilà les Knicks dos au mur en s’envolant vers Indianapolis.

– Le gros coup des Pacers. Prendre l’avantage du terrain dans le Game 1, c’était déjà une réussite, mais alors gagner les deux premiers matches à l’extérieur (comme contre Cleveland), c’est un énorme avantage pour Rick Carlisle et ses hommes, qui doivent maintenant confirmer à domicile.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.