Pour Indiana, la victoire ne doit pas faire oublier les erreurs

Quand on revient d’un retard de neuf points en 59 secondes, pour arracher une prolongation et remporter un Game 1 sur le terrain adverse, on a le sourire et tout va bien. C’est la situation dans laquelle se retrouve Indiana, après son succès au Madison Square Garden. Néanmoins, ce nouveau comeback ne doit pas faire oublier les erreurs et les limites des Pacers dans ce match.

Car s’il a fallu réaliser une remontée, c’est bien que les Knicks ont été devant, jusqu’à compter 14 points d’avance à trois minutes du terme. Certes, il y a eu victoire, mais on était loin de la prestation parfaite pour Indiana.

« Ce n’était que le premier des 13 jours à venir », calcule Rick Carlisle, en référence aux sept matches possibles dans cette série, avec à chaque fois une journée de repos entre chaque rencontre. « La série va être longue. Il ne faut pas trop en faire sur ce succès. On a des choses à corriger, eux aussi. »

Mieux défendre

Entrons dans les détails, avec une priorité : la défense. Trop poreuse en première période. « On a été mauvais en défense en premier quart-temps, avant la pause. 69 points encaissés, c’est trop », poursuit le coach. « Il y a beaucoup de domaines, beaucoup de choses en défense, en transition, sur pick-and-roll, en isolation. »

Il y a également la bataille au rebond, perdue 46-39. « On doit être meilleur au rebond. C’est un effort collectif. Il faut qu’on soit plus soudé », annonce TJ McConnell, qui pense aussi à la manière de limiter Jalen Brunson, auteur de 43 points dans le Game 1. « On ne va pas l’éteindre, il s’agit surtout de lui rendre la vie difficile. On lui a envoyé quatre ou cinq joueurs et il a tout de même marqué. On doit faire des ajustements. »

Pascal Siakam le résume ainsi, avant le Game 2 ce vendredi soir, toujours à New York : « On a besoin de faire beaucoup de choses bien mieux. Je ne vais pas dire comment, mais c’est nécessaire d’être encore meilleur. »