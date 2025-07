Le trade de Kevin Durant aux Rockets élargi à sept équipes ?

C'était déjà un des « blockbuster trades » de l'été, et ce n'est peut-être pas fini. The Athletic évoque mercredi ce qui pourrait être un des échanges les plus rocambolesques de l'histoire de la NBA. Le trade autour de Kevin Durant pourrait ainsi être restructuré et très largement élargi. Au total, sept équipes pourraient être concernées, impliquant de nombreux joueurs ayant été impliqués dans des deals déjà annoncés depuis le début de la free agency.

Les contours de cette nouvelle structure d'échange sont pour le moment inconnus, mais elle impliquerait les Hawks, les Nets, les Warriors, les Lakers et les Timberwolves en plus des Rockets et des Suns. “Aucun trade n'est imminent, et les détails sont en cours de finalisation à l'heure de ce mercredi soir” précise The Athletic. Parmi les noms possiblement évoqués, Clint Capela ferait finalement l'objet d'un sign-and-trade entre les Hawks et les Rockets. Les contreparties annoncées initialement dans l'échange de Kevin Durant vers Houston, Jalen Green et Dillon Brooks, prendraient bien la destination de Phoenix. John Gambadoro, journaliste radio spécialisé dans l'actualité des Suns, précise que cet échange élargi aurait lieu pour “des raisons logistiques” et qu'aucun nouveau joueur n'arriverait ou ne quitterait l'Arizona.

À la vue des équipes évoquées, Dorian Finney-Smith pourrait aussi faire partie de ce nouveau deal. L'intérieur s'est engagé dès le premier soir de la free agency avec les Rockets, et pourrait également faire l'objet d'un sign-and-trade. Les implications des Hawks et des Timberwolves pourraient, elles, concerner la signature de Nickeil Alexander-Walker à Atlanta, alors que Minnesota devait initialement récupérer un deuxième tour de draft 2027 et du cash.

Ce trade XXL pourrait tout simplement être le plus large jamais construit dans l'histoire de la ligue, battant le record établi la saison passée par celui impliquant principalement le départ de Klay Thompson de Golden State vers Dallas, qui avait concerné six franchises au total. Selon le journaliste Jake Fischer de The Stein Line, cet échange était déjà dans les tuyaux depuis quelques jours, puisque six équipes étaient en discussions dès le soir du deuxième tour de la Draft, le 26 juin dernier. Atlanta se serait ensuite greffé à la manœuvre suite au départ de Clint Capela vers Houston.