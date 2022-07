Keegan Murray élu MVP de la Summer League de Las Vegas

Près d’un mois après la Draft, et une sélection à la quatrième position qui a pu laisser perplexe certains observateurs et fans des Kings, Keegan Murray a mis tout le monde d’accord.

L’ailier rookie de Sacramento a en effet été élu MVP de la Summer League de Las Vegas, après avoir posté des moyennes de 23.3 points (50% aux tirs), 7.3 rebonds et 2 passes en quatre matches (31.5 minutes, le plus gros temps de jeu de la Summer League). Durant la Summer League de San Francisco, qui a précédé celle de Las Vegas, l’ancien d’Iowa a également brillé, avec des moyennes de 19.7 points et 8 rebonds en trois matches joués.

Dans l’ensemble, il s’est pour le moment affiché comme le joueur le plus « NBA ready » de la cuvée 2022, laissant parler son jeu « all-around », pas forcément spectaculaire mais toujours efficace. Comme prévu, finalement.