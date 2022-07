A Houston, le rookie Tari Eason s’éclate dans le jeu NBA

Et si le meilleur rookie des Rockets en Summer League n’était pas Jabari Smith Jr. ? Il est évident que le troisième choix de la Draft ne passe pas à côté de sa ligue d’été, puisqu’il affiche 13.7 points et 8.7 rebonds de moyenne, mais Tari Eason fait mieux.

En effet, le 17e choix de la Draft tourne à 16.6 points et 11.3 rebonds par match et il est bien plus adroit (46 % contre 36) que son coéquipier depuis le début de la compétition.

L’intérieur a particulièrement brillé face aux Spurs, avec 22 points, 11 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. On l’a vu accompagner les contre-attaques, être bien placé près du cercle ou se battre au rebond. Il a notamment inscrit 14 points en première mi-temps, avec deux tirs primés.

« Il fait un remarquable travail pour trouver les espaces autour du cercle », constate son coach Rick Higgins au Houston Chronicle. « Avec ses efforts, il est là pour récupérer la balle si elle nous échappe. C’est son truc ça. Il fait partie de ces joueurs qui savent où la balle va atterrir. »

Alors, comment Eason fait-il pour être toujours au bon endroit, au bon moment, près du cercle, constamment là où la balle échoue, comme un aimant qui les attire ? « C’est un peu d’anticipation et de la lecture de la défense », répond-il. « Je sais quelles sont les meilleures coupes, les meilleures positions. »

Ses efforts, ses courses et son envie brillent à Las Vegas et il a rapidement profité du jeu et du rythme de la grande ligue pour se montrer à son avantage.

« Tout ce que je sais faire se traduit bien avec le jeu NBA », analyse-t-il. « Je n’ai pas la sensation d’en faire trop. J’écarte le jeu, je vais au rebond, je défends, je mets les tirs ouverts. Il y a beaucoup d’espaces et ça permet de prendre des décisions. Là où, en NCAA, tout cela est réduit. J’adore ces espaces, cette liberté. »