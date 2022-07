Paolo Banchero se voyait tellement aux Rockets…

Très impressionnant pour ses premiers dribbles et tirs sous le maillot du Magic, Paolo Banchero a déjà conquis tous les observateurs. Deux matches auront suffi à en faire le grand favori pour le trophée de Rookie Of The Year, et certains lui prédisent déjà une carrière à la Carmelo Anthony. Pour Draymond Green, Banchero fera partie rapidement des meilleurs joueurs de sa génération, et Orlando a donc visé juste, sans lui avoir fait passer le moindre essai !

Quelques minutes avant la Draft, tout le monde était persuadé que le Magic allait sélectionner Jabari Smith Jr, et que Banchero serait choisi en 3e position par les Rockets.

« Tout ce qu’on entendait à ce moment-là, c’est que je serais choisi en numéro 3 par Houston », rappelle Banchero à Yahoo Sports. « C’est un peu ce que j’avais en tête, et ça me convenait. J’étais heureux où que j’aille parce que je savais qu’au final, je serais bon. Mais à Houston, je dirais que c’est là où ma tête était à ce moment-là. »

« Ils m’ont clairement fait comprendre avant la Draft qu’aucun de ces articles n’était vrai et qu’ils étaient très intéressés par moi »

Banchero était d’ailleurs ravi à l’idée de rejoindre les Rockets parce qu’il se voyait jouer aux côtés de Jalen Green et de Josh Christopher, deux amis de longue date.

« J’ai grandi sur la côte Ouest avec les deux, et j’ai joué contre eux depuis l’âge de 12-13 ans. Moi de Seattle, et eux de Californie, nous avons joué dans plein de tournois et de camps ensemble. Alors oui, c’est vrai, ils m’ont vraiment contacté. »

Mais voilà, 48 heures avant la Draft, le Magic décide d’appeler Banchero. Une simple visio-conférence.

« J’étais un peu surpris qu’ils m’appellent car, je le répète, j’avais en tête d’aller à Houston » poursuit-il. « J’ai aimé ce qu’ils m’ont montré. Ils ont un excellent staff. Même lors de ma première rencontre avec eux à Chicago pendant le Draft Combine, j’ai apprécié leur discours. Mais comme je l’ai déjà dit, tous les articles indiquaient qu’ils ne pensaient pas vraiment à moi. Et puis ils m’ont clairement fait comprendre avant la Draft qu’aucun de ces articles n’était vrai et qu’ils étaient très intéressés par moi. C’est à ce moment-là que j’ai su que ce n’était peut-être pas Houston. »

Finalement, ce sera donc le Magic, et à 19 ans, Banchero vient de signer une summer league à 20 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne. Lui voulait encore jouer, mais ses dirigeants en avaient assez vu.

« Au final, je connais mon jeu, et j’ai simplement fait ce que je sais faire » conclut-il. « Je savais que si je jouais mon jeu, tout se ferait naturellement. Je n’avais pas le sentiment de devoir prouver que j’étais le premier choix. J’ai été choisi en premier. Le Magic a fait ce qu’il avait à faire. Ils savent qu’ils ont pris la bonne décision. Je n’étais pas trop inquiet à ce sujet, mais je voulais vraiment venir et faire le spectacle, c’est sûr. »