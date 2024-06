Serena Williams apporte son soutien à Caitlin Clark

Aujourd’hui encore, il reste difficile d’être une jeune sportive, de briller dans sa discipline et de faire face à la pression médiatique qui en découle… Ancienne superstar du tennis féminin et icône de son sport pendant vingt ans, Serena Williams s’est exprimée sur la situation de Caitlin Clark qui déchaîne les passions aux États-Unis, dans des débats qui dépassent le cadre du terrain et qui mettent la jeune basketteuse mal à l’aise.

Serena Williams voit ainsi la shooteuse du Indiana Fever traverser des galères par lesquelles elle a également dû passer dans sa jeunesse, que ce soit les tentatives d’intimidation de ses adversaires, les insultes ou les menaces…

« J’ai été malmenée. Les choses que j’ai dû subir, les gens seraient mis au ban aujourd’hui pour les avoir dites maintenant », a-t-elle déclaré en marge de la sortie de la série documentaire « In The Arena : Serena Williams » présenté au festival du film de Tribeca (New York). « En tant qu’adolescente, j’ai dû faire preuve de prudence pour rester saine d’esprit. Je faisais face à tellement de pression, je faisais tout ce que je devais faire et je voyageais dans le monde entier chaque année. C’était toutes les semaines. C’était épuisant ».

Des propos qui font écho à ceux de Steve Kerr, ou encore d’Anthony Davis, qui s’est également retrouvé dans la même situation que Caitlin Clark, à devoir faire face à une grosse adversité lorsqu’il est arrivé en NBA en 2012 après avoir remporté les Jeux olympiques avec Team USA, alors qu’il était dénigré par des joueurs de sa propre équipe évoluant au même poste que lui, et qui voyaient alors son arrivée en NBA comme une menace.

La sœur de Venus Williams a donc donné quelques conseils à la basketteuse, et le premier d’entre eux est de faire le maximum pour rester dans sa bulle afin de se préserver de la cacophonie extérieure.

« J’aime le fait qu’elle essaie de garder les pieds sur terre. Elle dit qu’elle ne regarde pas ses réseaux sociaux. Je comprends. Je ne le fais pas non plus. Je pense qu’il est important de continuer à faire ce qu’elle fait. Peu importe ce que pensent les autres. Si les gens sont négatifs, c’est parce qu’ils ne peuvent pas faire ce dont tu es toi-même capable. J’espère qu’elle continuera sur cette voie », a-t-elle ainsi conclu en guise de soutien.