Steve Kerr compare la situation de Caitlin Clark à celle vécue par Stephen Curry

Chahutée, voire bousculée par ses adversaires, mais aussi écartée de Team USA pour les Jeux olympiques, Caitlin Clark vit un début de carrière professionnelle moins idyllique que prévu. Certes, sa surmédiatisation profite à la WNBA, et lui a déjà permis à titre personnel de décrocher d’énormes contrats, mais la joueuse du Fever doit aussi composer avec une pression et des attentes inconnues pour une basketteuse.

Pour Steve Kerr, cette situation lui rappelle ce qu’a vécu Stephen Curry. « Je pense que c’est un passage obligé en NBA comme en WNBA. Les autres vont vous tester, et en fait, Caitlin me rappelle beaucoup Steph Curry » explique le coach des Warriors. « Beaucoup de gens ne s’en souviennent peut-être pas, mais lors de ses deux premières années, Steph n’était pas une superstar. Il n’était pas ce qu’il est aujourd’hui. Il a dû devenir plus fort, il a dû comprendre que les gens s’en prenaient à lui. C’est ce qui se passe avec Caitlin en ce moment. »

À la différence notable que Stephen Curry, à son arrivée en NBA, n’était pas un phénomène comme Caitlin Clark et qu’il y avait beaucoup moins d’attentes autour de lui. Quoi qu’il en soit, Steve Kerr reste persuadé que tout cela est sain, et comme Adam Silver, il estime que la star du Fever vit son moment « Welcome To The WNBA ».

« Je pense ça reste dans le cadre de la compétition. Elle se comporte très bien. C’est une joueuse extraordinaire, mais comme toutes les joueuses universitaires qui arrivent en WNBA ou en NBA, cela prend du temps » poursuit-il. « Elles doivent devenir plus fortes, s’habituer au contact, à la dimension physique, aux qualités athlétiques. Elle s’en sortira, et tout ce qu’elle traverse en ce moment fait partie de la vie d’une joueuse professionnelle ».