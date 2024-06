Le Chicago Sky s’explique après l’incident avec Caitlin Clark

Samedi soir, comme d’autres équipes en amont, les joueuses du Chicago Sky avaient décidé d’infliger un traitement musclé à Caitlin Clark. Cela n’a pas empêché le Fever de décrocher sa deuxième victoire de la saison, mais les tentatives d’intimidation n’ont pas été du goût de tout le monde. Plus particulièrement, ce coup d’épaule de Chennedy Carter qui avait envoyé Caitlin Clark au sol, alors que le ballon n’était pas en jeu. Depuis, la faute a été revue par la WNBA, et elle est passée d’une simple faute à une Flagrant 1.

« Le jeu physique, l’intensité et l’esprit de compétition sont les caractéristiques du basket du Chicago Sky », se défend Teresa Weatherspoon, la coach de l’équipe. « Chennedy (Carter) s’est laissé prendre dans le feu de l’action pour tenter de gagner le match. Elle et moi avons discuté de ce qui s’est passé et que ce n’était pas approprié, et ça ne représente pas ce que nous faisons ou qui nous sommes. Chennedy a conscience qu’il existe de meilleures façons de gérer les situations sur le terrain, et elle en tirera des leçons, comme nous tous. »

Les joueuses du Sky n’en démordent pas

Chennedy Carter ne semble pourtant pas vraiment regretter cette action. La joueuse du Sky n’a d’ailleurs pas présenté ses excuses pour l’action intervenue dans le troisième quart-temps.

« Je lis beaucoup de choses mais les joueuses et les fans ne comprennent pas qui je suis sur le terrain », assure-t-elle. « Il faut aussi me comprendre en tant que personne. Et ne vous contentez pas de regarder une action et de vous faire une opinion sur moi. Je suis vraiment une personne passionnée par le jeu et je suis authentique. Vous pouvez demander à toutes mes coéquipières, elles ont appris à me connaître. Elles connaissent la vraie Chennedy Carter. Donc je dis juste : ne vous faites pas une opinion sur un seul petit clip. »

Pourtant, Chennedy Carter a des antécédents en WNBA. Elle avait été écartée du Atlanta Dream en 2021 après un accrochage avec Courtney Williams, qui lui avait demandé d’encourager ses coéquipières alors qu’elle était sur le banc. Une altercation qui aurait pu en venir jusqu’aux mains, si Courtney Williams ne l’avait pas évitée.

Pour sa part, Angel Reese précise que ce traitement n’avait rien de « personnel » avec Caitlin Clark, et qu’il n’y avait aucune jalousie vis-à-vis du nouveau phénomène du basket féminin.

Pourtant, en NCAA, Angel Reese semblait déjà bien agacée par l’attention médiatique autour de Caitlin Clark.

« Il faut prendre conscience que nous avons toutes une histoire. Chennedy a été exclue de la ligue. J’ai une histoire derrière moi », explique-t-elle désormais. « Les gens vont se faire de fausses idées sur chacune d’entre nous. Quand nous allons sur le terrain et que nous nous donnons à fond, ce n’est pas personnel. Je vous le promets, c’est basé sur nos histoires et d’où nous venons. Nous débarquons de tellement d’endroits différents que vous n’avez jamais vu ou que vous ne comprendriez jamais. C’est pour ça que nous jouons avec l’envie de prouver chaque soir quelque chose car c’est exactement ce que nous sommes. Et vous devez l’accepter. »