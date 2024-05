LeBron James à fond derrière Caitlin Clark

En WNBA, il est difficile de passer à côté du phénomène Caitlin Clark, qui continue de faire sensation, à la manière d’un Victor Wembanyama ces derniers mois. Forcément, maintenant qu’il est en vacances, LeBron James a tout le temps de s’imprégner de l’engouement que suscite la joueuse de l’Indiana Fever.

Il faut dire que le « King » est plutôt bien placé pour parler de surmédiatisation et de gestion de celle-ci, compte tenu de son statut de véritable superstar depuis ses années universitaires…

« Je ne pense pas qu’elle devrait se mêler de ce qui se dit à propos d’elle, mais qu’elle s’amuse et qu’elle en profite plutôt » estime le joueur des Lakers, en référence à tout le bruit généré par la numéro un de la Draft 2024. « Si je soutiens Caitlin, c’est parce que je me suis déjà trouvé à sa place, je suis déjà passé par là. J’espère qu’elle va tout casser. »

« Caitlin Clark est bien la raison pour laquelle beaucoup de grandes choses vont se produire pour la WNBA »

Malheureusement, une telle médiatisation peut également avoir des mauvais côtés et LeBron James en est là aussi bien conscient. D’autant que son fils Bronny n’échappe pas à la règle, à son échelle.

« C’est la même chose pour mon fils, qui est un jeune homme de 19 ans confronté à beaucoup d’animosité et de haine alors que c’est juste un gamin qui essaie de vivre son rêve » détaille le quadruple champion NBA. « Il y a très peu d’hommes et de femmes qui réussissent à vivre réellement leur rêve d’être professionnel, mais nous avons aussi des adultes qui font tout pour s’assurer que ça n’arrive pas… C’est la chose la plus étrange au monde, mais c’est comme ça, et je suis content que Caitlin garde la tête sur les épaules. »

Néanmoins, s’il y a quelque chose dont se réjouit LeBron James, en tant que grand amoureux du jeu, c’est de la manière dont Caitlin Clark peut influencer son sport au fil des années. Et c’est bien là l’essentiel.

« La chose que j’adore la voir apporter à son sport, c’est que plus de gens veulent le regarder » réalise celui qui se faisait appeler l’Élu plus jeune. « Plus de gens veulent se mettre devant les matchs. Ne nous y trompons pas, ne vous y méprenez pas : Caitlin Clark est bien la raison pour laquelle beaucoup de grandes choses vont se produire pour la WNBA. »

La nuit dernière, Caitlin Clark a cumulé 21 points (6/16 au tir dont 2/8 de loin), 7 rebonds et 7 passes face au Seattle Storm. Mais elle n’a toujours pas gagné en WNBA après cinq matches.

