Sécurité renforcée pour Caitlin Clark dans les aéroports

Contrairement aux équipes et joueurs NBA, les équipes et joueuses WNBA prennent des vols commerciaux pendant la saison régulière. Pour des raisons économiques puisque la ligue ne veut pas désavantager les franchises qui n’ont pas les moyens de s’offrir des vols privés sur une saison entière.

Évidemment, des questions de sécurité entrent en jeu. L’épisode malheureux avec Brittney Griner, malmenée à l’aéroport de Dallas, en juin 2023, le démontre. Le Fever, qui vient de drafter Caitlin Clark, nouvelle star du basket féminin, sait qu’il doit renforcer la sécurité autour de son joyau.

« La franchise du Fever a fait un remarquable travail pour prendre les devants », explique le premier choix de la Draft 2024, alors que la présaison commence ce vendredi. « Il y aura beaucoup de sécurité autour de nous, avec des plans pour se déplacer dans les aéroports. »

Des changements à prévoir en 2025 ?

Les dirigeants du Fever ont pris exemple sur les mesures de sécurité prises par l’université d’Iowa, même si Caitlin Clark voyageait souvent en avion privé en NCAA.

« On va prendre toutes les précautions pour elle, et pour tout le monde », précise la GM d’Indiana, Lin Dunn. « Je suis optimiste. On a vu que le basket universitaire a énormément intéressé le public, avec les records d’audiences, donc on est devenu encore plus alerte sur les questions de sécurité des joueuses. »

Les vols privés sont pour l’instant réservés aux playoffs ou aux back-to-back. Mais cela pourrait changer en 2025, si les joueuses décident de négocier un nouvel accord collectif, qui ferait évoluer les règles de transport.

« Ce serait clairement un ajustement à faire. Pour l’instant, à ce stade de ma carrière et en WNBA, c’est comme ça », constate toutefois Caitlin Clark. « Je suis sûre que tout le monde dans la ligue va dire qu’il aimerait voyager en avion privé à chaque fois. Cela résoudrait beaucoup de problèmes. »