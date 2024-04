Caitlin Clark fait sensation devant le public des Pacers

On ne sait pas si le siège était confortable. Installée au volant d’une IndyCar, Caitlin Clark a en tout cas fait sa première apparition, depuis qu’elle a été draftée en première position en avril dernier, au sein du Gainbridge Fieldhouse, où elle a reçu une belle ovation de la part des 17 000 spectateurs présents.

C’était lors de la troisième manche de la série entre Pacers et Bucks, dans une enceinte à laquelle elle va devoir s’habituer puisque la shooteuse portera les couleurs de l’Indiana Fever, qui y joue également.

Caitlin Clark n’a pas pris la parole, mais elle a rejoint ses nouvelles coéquipières du Fever au milieu du deuxième quart-temps pour un lancer de T-shirts dans les tribunes.

Les adversaires changent de salle pour l’affronter

« Playoffs ! », a lancé sa coéquipière Erica Wheeler en répondant au speaker lorsqu’on lui a demandé quel était l’objectif de cette saison : « C’est ce qu’on veut, on a les éléments nécessaires pour le faire. On veut que les choses se passent comme ça tous les soirs. » Boostée par l’arrivée de Caitlin Clark, l’équipe féminine de l’Indiana espère ainsi retrouver la « postseason », que la franchise n’a plus disputée depuis 2016 !

Le Fever compte déjà parmi les billetteries les plus prisées de la ligue, comme c’était le cas à Iowa pendant la carrière universitaire de Caitlin Clark, lorsque les ventes à guichets fermés sont devenues la norme et que les audiences télévisées ont atteint des sommets.

Les ventes de billets dans l’Indiana ont déjà grimpé en flèche et, avant même qu’elle n’ait joué un match professionnel, certaines équipes, dont les Las Vegas Aces, double championnes WNBA, ont déjà déplacé leurs matchs à domicile face au Indiana Fever dans des salles plus grandes. Le phénomène est en marche…