Derrière Caitlin Clark, la WNBA explose ses records de popularité

Ça ne va pas fort pour l’Indiana Fever sur le terrain, Caitlin Clark et ses coéquipières ayant encore été largement battues par le Connecticut Sun (89-72), la meilleure équipe de ce début de saison.

Tenue à 10 points, à 3/8 au tir pour un +/- de -30, la meilleure marqueuse de la NCAA et son équipe pointent à la 11e (et avant-dernière) place de la ligue à l’heure actuelle, avec 3 victoires pour 10 défaites. Seules les Washington Mystics, qui n’ont toujours pas gagné une rencontre (12 défaites) sont derrière au classement…

Mais la WNBA peut se féliciter de l’engouement provoqué par l’arrivée de Caitlin Clark et globalement de toute la cuvée de rookies. En plus de la joueuse d’Indiana, Angel Reese (Chicago Sky), Cameron Brink (Los Angeles Sparks) et Kate Martin (Las Vegas Aces) ont aussi provoqué beaucoup d’engagements sur les réseaux sociaux.

756% d’augmentation des ventes sur le WNBA Store

La WNBA réunit ainsi 1.32 millions de téléspectateurs de moyenne devant ses rencontres diffusées à la télévision cette saison, et c’est trois fois plus que la moyenne de l’an passé (462 000 personnes).

Évidemment, ce sont les matchs du Indiana Fever qui servent de locomotive pour la ligue, avec par exemple 2.12 millions de téléspectateurs pour le match d’ouverture face au Connecticut Sun, ou encore 1.71 millions de téléspectateurs pour la rencontre face au New York Liberty.

Environ 400 000 fans ont déjà assisté aux rencontres WNBA dans les différentes salles, lors du premier mois de compétition, un record depuis 26 ans.

Surtout, plus de la moitié des salles affichaient complet sur la période, soit une hausse de 156% tandis que le taux de remplissage atteint 94%, là encore en forte hausse (+17 points de %) par rapport à la saison dernière.

Même explosion du côté des ventes de produits dérivés, avec une hausse de 756% des transactions enregistrées sur le WNBA Store, sur les réseaux sociaux, avec une hausse des vues de 380% par rapport à la même période la saison dernière, ou encore sur le League Pass, avec une hausse de 335% sur les inscriptions !