Pas de Jeux olympiques pour Caitlin Clark ?

Après la NCAA, la WNBA, Caitlin Clark allait-elle découvrir un nouvel environnement avec les Jeux olympiques et l’équipe nationale, en seulement quelques mois ? Visiblement non, d’après les informations de The Athletic.

La joueuse du Indiana Fever, invitée au camp d’entraînement comme treize autres en mars (sans pouvoir venir, bloquée par le Final Four NCAA), aura bientôt sa place assurée ou presque dans la meilleure équipe du monde féminine, mais pas cette année. Tout comme sa coéquipière Aliyah Boston, rookie de l’année en 2023.

Pourquoi ? Parce que la fédération a préféré s’appuyer sur l’expérience et la continuité avec, d’après nos confrères, les sélections de A’ja Wilson (qui marche sur la ligue en ce moment), Breanna Stewart, Diana Taurasi (qui aura 42 ans cet été), Brittney Griner, Alyssa Thomas, Napheesa Collier, Jewell Loyd, Kelsey Plum, mais aussi Jackie Young, Sabrina Ionescu, Chelsea Gray et Kahleah Copper.

Un forfait pour se faire une place ?

Sur les douze joueuses citées, sept ont déjà joué les Jeux olympiques en 5×5, plus deux (Kelsey Plum et Jackie Young) en 3×3 à Tokyo. Il n’y a donc que trois joueuses sans expérience olympique : Alyssa Thomas, Sabrina Ionescu et Kahleah Copper.

Ensuite, sans doute que son début de saison un peu délicat en WNBA n’a pas aidé, alors que l’équipe est déjà soudée autour de deux franchises : les Aces de Las Vegas (quatre joueuses) et le Mercury Phoenix (trois).

Mais ce n’est pas encore totalement impossible de voir Caitlin Clark aux Jeux olympiques de Paris, car Chelsea Gray s’est blessée à la jambe pendant les Finals 2023 et elle n’a pas encore repris cette saison. Certes, elle était présente au dernier training camp et en forme, elle sera titulaire. Mais si elle doit déclarer forfait avant la compétition, peut-être que la meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA aura alors sa chance.