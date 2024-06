Adam Silver pas choqué par le traitement de choc reçu par Caitlin Clark

Nouveau phénomène du basket féminin, Caitlin Clark a connu son premier gros bizutage face au Chicago Sky. Intimidée et surtout bousculée, notamment par Chennedy Carter qui n’a pas hésité, avec un coup d’épaule, à l’envoyer au sol, la joueuse d’Indiana a été secouée.

« C’est comme ça, et j’en suis au stade où il faut l’accepter et ne pas riposter. J’essaie de ne pas me laisser perturber », avait alors commenté Caitlin Clark, alors que sa franchise a préparé une vidéo des fautes reçues par sa joueuse depuis le début de saison.

Comment Adam Silver observe-t-il cette première polémique autour de la nouvelle étoile de la sœur de la NBA ?

« Pour un fan, ce n’est pas nouveau que dans le basket, il y ait un bizutage, surtout pour les rookies qui sont très attendus », juge le patron de la ligue masculine. « C’est évident que je veux que Caitlin soit traitée de manière juste, mais elle semble pouvoir encaisser. C’est une dure à cuire. »

Des rivalités vont naître

Adam Silver y voit même quelque chose de bénéfique. « Au fond, je pense que c’est très sain pour le basket féminin et pour la WNBA. Cela génère un grand intérêt », poursuit ainsi le dirigeant de la NBA. « Pour être juste avec les autres joueuses et avec Cathy Engelbert (la patronne de la WNBA), cela n’a pas commencé cette année, mais c’est certain que ça s’accélère avec Caitlin. Mais il y a tellement de stars depuis quelques années. »

L’arrivée de Caitlin Clark, qui capte toute la lumière depuis quelques semaines, pourrait faire naître des rivalités avec d’autres joueuses, ce qui, là aussi, est positif pour Adam Silver. « Je ne veux pas en faire des tonnes sur une action particulière », dit-il en référence à celle de Chennedy Carter. « Les rivalités naissantes, entre clubs ou joueuses, c’est une bonne chose pour le basket. »

Même si Adam Silver reconnait qu’il y a peut-être plus en jeu autour de Caitlin Clark…

« Dans le même temps, des questions sociétales plus vastes sont également à l’œuvre, sans aucun doute. Je ne veux pas m’en cacher. Certaines d’entre elles sont liées à la couleur de peau et elles sont très visibles. Je pense que le sport a toujours été une plateforme permettant aux gens de parler directement de ces questions. Je ne pense pas que nous devrions nous en cacher. Les joueurs sont heureux de s’engager sur ces questions – ce sont des personnes sophistiquées, mais en fin de compte, laissons le public participer à ces conversations » conclut-il.