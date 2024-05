Bras droit de Tom Thibodeau, Johnnie Bryant intéresse les Cavaliers

Les meilleurs assistants de la NBA sont très courtisés, et après Charles Lee, engagé par les Hornets, ou encore Jordi Fernandez, recruté par les Nets, trois assistants sont sur les tablettes des Cavaliers. Selon The Athletic et ESPN, il y a déjà James Borrego et Kenny Atkinson, et à ces deux-là, SNY ajoute Johnnie Bryant.

C’est tout simplement le bras droit de Tom Thibodeau aux Knicks, et il occupe ce poste depuis quatre ans. Le plus intéressant, c’est de se souvenir que Bryant a fait ses gammes au Jazz, sous la coupe de Quin Snyder, et qu’il était très proche de… Donovan Mitchell. Evidemment, si Bryant venait à rejoindre Cleveland, ce serait un argument de poids pour convaincre Mitchell de prolonger. Même si un contrat de 208,5 millions de dollars sur quatre ans est déjà un argument qui ne se refuse pas.

Agé de 38 ans, Bryant est sorti de l’université d’Utah, avant de rejoindre le Jazz en 2012 comme assistant en charge du développement des joueurs. C’est en 2014, à 28 ans seulement, qu’il avait été être promu assistant, à la demande de Quin Snyder qui venait de prendre les rênes de l’équipe.