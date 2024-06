Les Spurs seraient prêts à associer Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher

Avec leurs 4e et 8e choix dans la Draft, les Spurs sont en position de force. D’abord pour récupérer deux très bons jeunes s’ils souhaitent conserver ces deux « lottery picks ». Mais aussi pour monter des échanges. La première option est évidemment d’échanger l’un des deux choix, ou même les deux, pour récupérer un vétéran de très haut niveau. La piste Darius Garland a été évoquée.

La seconde option, ce serait d’utiliser ces deux choix pour sélectionner encore plus haut. Et c’est ce que rapportent, chacun de leurs côtés, ESPN et The Ringer. Selon eux, les Spurs auraient craqué pour Zaccharie Risacher, désormais favori pour être le premier choix de la Draft 2024. L’ailier de Bourg en Bresse serait devenu la priorité des Spurs, et pour éviter de le voir ailleurs, une seule solution : dealer avec les Hawks pour récupérer le 1er choix.

Victor Wembanyama adore Zaccharie Risacher

ESPN rappelle que Zaccharie Risacher et Victor Wembanyama se sont croisés à l’Asvel il y a trois ans, et qu’ils étaient très proches. On se souvient aussi des propos du pivot des Spurs sur l’ailier en janvier dernier.

« J’ai eu l’occasion de passer un peu de temps avec lui. Nous étions tous les deux très jeunes à l’époque, mais il lui arrivait de s’entraîner avec nous et il faisait des choses folles en termes de talent. Il fait définitivement partie de cette catégorie de joueurs. Je ne connais probablement personne de plus talentueux que lui dans cette catégorie »

Pour leur part, les Hawks se retrouveraient avec le 4e choix, et ils auraient des vues sur Donovan Clingan, le pivot de Connecticut. Sa cote a grimpé en flèche depuis quelques jours, et les propos de Dan Hurley ont renforcé cette option : « Quin Snyder est un homme très intelligent et je sais que les Hawks aiment beaucoup Donovan (Clingan). J’ai donc pu leur parler de Donovan, mais aussi lui demander son avis ».