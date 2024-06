Dans les bons comme dans les mauvais moments, Gregg Popovich est toujours là pour Becky Hammon

À quoi reconnaît-on un ami ? Peut-être à un coup de fil quand on en a le plus besoin. C’est ce que peut confirmer Becky Hammon, double championne WNBA à la tête des Aces. Alors que ses joueuses ont raté leur début de saison, et qu’elles ont enchaîné trois défaites de suite pour la première fois en cinq ans, elle a reçu un appel de… Gregg Popovich !

« C’est amusant car lorsque nous étions ensemble à San Antonio, une blague circulait. On se disait que personne ne nous appelle ou ne nous envoie des SMS quand on perd » se souvient la coach de Las Vegas. « Donc, j’ai pris le téléphone, et il m’a dit : ‘Hey, comment tu vas ? Je t’appelle juste pour te faire rire car je sais que personne ne va t’appeler’. »

Mission accomplie !

Avant de s’incliner cette nuit face au Liberty, les Aces avaient retrouvé le chemin de la victoire. C’était au lendemain de ce coup de fil, et Beky Hammon assure qu’entendre Coach Pop’ lui a fait du bien.

« Il m’a fait rire, mission accomplie », raconte-t-elle. « C’est vrai que personne ne vous appelle quand vous allez mal. C’était donc le but de son appel. Il voulait juste savoir où j’en étais mentalement. Ensuite, nous avons discuté des différents boutons à actionner. Je sais qu’il est toujours à portée de téléphone ».

Il y a 10 mois, lors de son discours d’intronisation au Hall Of Fame, Becky Hammon avait fait pleurer Gregg Popovich, en lui rendant hommage.

« Pop’, je ne vais pas te regarder. Tu es un homme de principe et d’excellence. Je savais que tu n’essayais pas d’être courageux quand tu m’as engagée, mais tu as fait quelque chose que personne dans le sport professionnel n’a jamais fait » a-t-elle rappelé. « Tu fais preuve d’excellence, tu exiges l’excellence et tu montres comment devenir excellent, dans sa routine quotidienne et dans la façon de travailler. Tu m’as donné du courage par un appel téléphonique alors que je m’apprêtais à entraîner ma première équipe de Summer League en 2015. Tu m’as dit : « Sois toi-même, tu seras géniale ». Tu as changé la trajectoire de ma vie, et de tellement d’autres filles et jeunes femmes. »