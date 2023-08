Becky Hammon a fait pleurer Gregg Popovich

Tony Parker est donc entré au Hall Of Fame en même temps que son « second père » Gregg Popovich, et sa « grande soeur » Becky Hammon. L’actuelle coach des Aces de Las Vegas complète cette incroyable cuvée 2023 avec un palmarès exceptionnel comme joueuse, mais aussi comme entraîneuse. Une vraie pionnière puisqu’elle a été la première femme à devenir assistante en NBA, mais aussi à coacher une rencontre. Pour tout cela, elle a tenu à remercier Gregg Popovich. Notamment pour l’avoir engagée pour ses compétences, et non parce qu’elle était une femme.

« Pop’, je ne vais pas te regarder. T’es un homme de principe et d’excellence. Je savais que tu n’essayais pas d’être courageux quand tu m’as engagé, mais tu as fait quelque chose que personne dans le sport professionnel n’a jamais fait » a-t-elle rappelé. « Tu fais preuve d’excellence, tu exiges l’excellence et tu montres comment devenir excellent, dans sa routine quotidienne et dans la façon de travailler. Tu m’as donné donné du courage par un appel téléphonique alors que je m’apprêtais à entraîner ma première équipe de summer league en 2015. Tu m’as dit : « Sois toi-même, tu seras génial ». Tu as changé la trajectoire de ma vie, et de tellement d’autres filles et jeunes femmes. »

« Le débat homme-femme n’a aucun sens. C’est un coach, il s’avère juste que c’est une femme. C’est tout. Si c’était un homme, et plus qualifié, j’aurais embauché un homme »

Dans la salle, Coach Pop’ est en larmes, et on a en tête ce qu’il avait déclaré quand il l’avait nommée assistante, pour remplacer James Borrego.

« C’est une femme unique, très unique. Vous savez que nous l’avons de nouveau promue. Elle sera désormais sur le banc, à mes côtés. Elle ne sera plus derrière. Elle est sur le banc car James Borrego a pris la tête de Charlotte, donc elle le remplace. C’est dire mon estime pour elle » avait-il expliqué lors de sa promotion. « Elle connait son travail. Elle est confiante. Le débat homme-femme n’a aucun sens. C’est un coach, il s’avère juste que c’est une femme. C’est tout. Si c’était un homme, et plus qualifié, j’aurais embauché un homme. Mais elle était qualifiée à ce point, et c’est ce que je voulais. »

