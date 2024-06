Luka Doncic a parfois besoin d’être recadré par ses coéquipiers

Après son Game 3 pendant lequel il était sorti pour six fautes, Luka Doncic avait été particulièrement critiqué. Ses performances très limites en défense étaient déjà au centre des discussions. Ensuite, c’est son attitude avec les arbitres – toujours compliquée – qui a été ciblée. Les Mavericks menés 3-0, le Slovène pas à son meilleur niveau, il était logique que le All-Star ne soit pas épargné.

Jason Kidd avait donc protégé sa star : « Arrêtez de l’emmerder, laissez le jouer. » De son côté, le joueur, dont la réaction dans le Game 4 fut très bonne, avait dit qu’il ne prêtait« pas une grande attention » à tout ce bruit, « car il y aura toujours des critiques ».

Ses coéquipiers ne sont-ils pas, parfois, dérangés par le comportement de Luka Doncic avec les arbitres, quand il est plus concentré à discuter avec eux que de jouer ?

« Dans un match très physique, où on est bousculé à chaque action, on va avoir des choses à dire aux arbitres. Pour Luka, sa relation avec les arbitres n’est pas toujours des plus saines pendant les matches », ne peut que constater Kyrie Irving. « Les arbitres sont des êtes humains, on doit respecter ce qu’ils font, ils sont importants. La situation peut évoluer dans un sens ou dans l’autre. Je pense qu’il assume ses responsabilités du mieux qu’il peut à ce stade de sa vie. Il est jeune, il cherche encore à comprendre. Je lui accorde cette grâce. »

« On doit aussi être un peu ferme avec lui, en lui faisant comprendre, en lui répétant qu’il doit rester à l’écart des arbitres »

Mais si cela vient plomber les Mavericks, alors le meneur de jeu et ses coéquipiers rappellent à l’ordre leur superstar.

« On doit aussi être un peu ferme avec lui, en lui faisant comprendre, en lui répétant qu’il doit rester à l’écart des arbitres », poursuit l’ancien de Cleveland. « C’est une leçon à apprendre. Quand il est concentré, qu’il ne fait pas attention aux arbitres, il est énorme. On veut qu’il reste régulier dans ce domaine, qu’il ne soit pas trop dur envers lui-même. »

Tout serait donc une question d’équilibre. « S’il prend une faute technique, c’est comme ça. Si on essaie de revenir dans un match et qu’on a besoin des officiels, alors la perspective est différente et il faut changer d’approche », conclut Kyrie Irving. « Parfois, il faut avoir une bonne discussion avec les arbitres, les yeux dans les yeux, et ça fonctionne. Mais leur parler tout le temps, ça peut les atteindre. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 Total 400 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.