Le 16 juin 1993, Michael Jordan plante 55 points en finale NBA

Il y a 31 ans, les Bulls et les Suns nous offraient l’une des plus belles Finals de l’histoire. Un affrontement de poids lourds sur le plan individuel, avec Michael Jordan opposé à son pote Charles Barkley, alors fraîchement élu MVP de la saison régulière. Mais pour Chicago, c’est également une véritable opposition de styles avec Phoenix, délibérément porté sur l’attaque et qui veut tuer l’adage : « L’attaque remplit les salles, la défense fait gagner les titres ».

Ce soir du 16 juin 1993, les Bulls mènent certes 2-1, mais ils sont fâchés. Après avoir gagné les deux premières manches de la série dans l’Arizona, ils se sont inclinés dans leur propre salle lors du Game 3, à l’issue d’une rencontre sublime, et ils veulent éviter que les Suns ne reprennent l’avantage du terrain.

Maladroit dans le Game 3 (19/43 au shoot), Michael Jordan souhaite se faire pardonner et il va ainsi ridiculiser les pauvres Dan Majerle et Kevin Johnson. En pénétration, à mi-distance ou en contre-attaque, « MJ » survole les débats. Emmené par un grand Charles Barkley (32 points, 12 rebonds, 10 passes), Phoenix reste pourtant au contact jusqu’au bout, mais s’incline finalement dans un Chicago Stadium en ébullition (111-105).

La ligne de stats de « Son Altesse » laisse rêveur : 55 points, 8 rebonds et 4 passes, à 21/37 au shoot et 13/18 aux lancers-francs… Sur son ultime pénétration, Charles Barkley met même un genou à terre et se prend la tête entre les mains : le symbole de son impuissance.

« Je considère ce match comme l’un de mes meilleurs », confiera Michael Jordan après coup. « À chaque grand rendez-vous, j’essaie d’évoluer à mon meilleur niveau. Quand nous avions besoin d’un panier important, je l’ai mis. C’est mon rôle dans cette équipe, quel que soit le prix à payer. »

À noter que, historiquement, seul Elgin Baylor (61 en 1962) a inscrit davantage de points que « His Airness » dans un match des Finals…

