Dante Exum aimerait suivre l’exemple de Shaun Livingston

Il s’était montré discret depuis le début des playoffs. Moins utilisé qu’en saison régulière, Dante Exum a toutefois eu un impact important dans la quatrième manche que les Mavs étaient dans l’obligation de gagner.

« Quand j’entre en jeu, j’essaie d’apporter du rythme, de soulager autant que possible Luka (Doncic) et Ky (Irving). […] Mais je laisse aussi le jeu venir à moi. Je n’essaie pas d’aller sur le terrain et de marquer 50 points. Il s’agit simplement de respecter le plan de jeu et d’attaquer là où je peux le faire », rappelle-t-il.

C’est précisément ce qu’il a fait à l’entame du second quart-temps en signant une attaque du cercle agressive, puis en convertissant un panier à 3-points après une fixation du Slovène. Ses cinq points de suite ont contribué à creuser l’écart en faveur des Texans.

Le Game 4 ? Son meilleur match des playoffs

Le remplaçant des Mavs va terminer cette partie avec 10 points (4/7 aux tirs dont 2/4 de loin), soit deux fois plus de points inscrits que lors des trois premiers matchs, une barre atteinte pour la première fois dans ces playoffs.

Au regard de sa saison régulière, durant laquelle il a tourné à 8 points de moyenne, la performance semble relative. Mais à l’échelle des dernières années de son parcours semé d’embûches, c’est une autre histoire.

Le cinquième choix de la Draft 2014 s’est blessé au ligament croisé du genou durant l’été, avec l’équipe nationale australienne, après une première saison complète au Jazz. Après une saison 2015/16 blanche, il va enchaîner les blessures. Entre Utah et Cleveland, Dante Exum n’a disputé que 83 matches sur les saisons 2018/19, 2019/2020 et 2020/21.

Dante Exum a déjà réussi son comeback

Le natif de Melbourne se tournera alors vers l’Europe pendant deux ans (FC Barcelone et Partizan Belgrade) avant de se voir offrir une nouvelle opportunité dans la Grande Ligue. Aujourd’hui en Finale NBA, il admet avoir « beaucoup réfléchi » à ce parcours atypique.

« Ne serait-ce qu’en regardant cette année, en jouant les finales NBA et en allant aux Jeux olympiques, les deux plus grandes scènes du monde. Je suis éternellement reconnaissant. C’est facile de prendre cela pour acquis, mais j’ai connu des blessures, je n’ai pas pu jouer et j’ai manqué des événements. Je m’assure de tout faire et je suis reconnaissante d’être sur le terrain », affiche-t-il.

Un journaliste lui demande alors s’il lui arrive de penser à un joueur comme Shaun Livingston. Lui aussi a été drafté très haut, 4e choix en 2004, et qui a vu sa carrière être ravagée par les blessures. Avant de trouver de la stabilité et d’être un joueur important dans la dynastie des Warriors. Avec à la clé trois titres (2015, 2017 et 2018).

Pouvoir l’imiter ? « J’espère. Il a évidemment fait une grande carrière. Et si je peux faire quelque chose comme ça, ce serait génial. Mais ça va commencer ici, j’espère qu’on pourra obtenir cette prochaine victoire et continuer à construire avec ça », rétorque-t-il prudemment.

Titre au bout ou non, l’Australien, à qui il reste une deuxième année de contrat à 3 millions de dollars, sait qu’il a déjà assuré son retour en NBA.

Dante Exum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 82 22 34.9 31.4 62.5 0.3 1.3 1.6 2.4 1.8 0.5 1.4 0.2 4.8 2016-17 UTH 66 19 42.7 29.5 79.5 0.5 1.6 2.0 1.7 2.2 0.3 1.2 0.2 6.2 2017-18 UTH 14 17 48.3 27.8 80.6 0.3 1.6 1.9 3.1 1.4 0.6 1.4 0.2 8.1 2018-19 UTH 42 16 41.9 29.0 79.1 0.4 1.2 1.6 2.6 1.6 0.3 1.2 0.1 6.9 2019-20 * All Teams 35 14 47.1 34.9 74.4 0.3 1.6 1.9 1.1 1.1 0.4 0.9 0.2 4.5 2019-20 * CLE 24 17 47.9 35.1 73.2 0.4 1.9 2.3 1.4 1.3 0.5 0.9 0.3 5.6 2019-20 * UTH 11 8 43.5 33.3 100.0 0.3 0.8 1.1 0.6 0.7 0.1 0.9 0.2 2.2 2020-21 CLE 6 19 38.5 18.2 50.0 0.3 2.5 2.8 2.2 1.5 0.7 1.2 0.3 3.8 2023-24 DAL 55 20 53.3 49.1 77.9 0.5 2.3 2.7 2.9 1.6 0.4 0.9 0.1 7.8 Total 300 19 43.1 33.6 76.7 0.4 1.6 2.0 2.2 1.7 0.4 1.2 0.2 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.