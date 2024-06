Stephen Curry revient sur l’impact de ses 54 points à New York en 2013

« Un match de légende où un joueur a crevé l’écran avec une performance inouïe. » C’est ainsi que l’on avait qualifié la performance de Stephen Curry le 27 février 2013, à New York. Le meneur de jeu des Warriors avait collé 54 points (avec onze paniers primés) dans un Madison Square Garden soufflé par son adresse extérieure.

Avec le recul, c’est une prestation qui peut sembler logique, tant le joueur de Golden State s’est imposé comme une légende du basket, en étant le meilleur shooteur de l’histoire. Mais il faut rappeler que, à l’époque, il est surtout un meneur de talent, un fort shooteur, mais trop souvent blessé.

Durant cette rencontre, pour la première fois à ce niveau, on a pu toucher du doigt le potentiel de Stephen Curry. Et lui aussi. « On ne sait jamais quand les choses vont tourner, vont exploser. Je pense que cette soirée faisait partie de ces moments où j’ai repoussé les limites de mon jeu, avec la confiance qui allait avec », se souvient-il dans le podcast avec son père. « Je me suis prouvé que j’étais le joueur que je pensais être, celui pour lequel je travaillais. »

Et le lieu a eu également un rôle pour que cette sensation soit encore plus forte. « Si j’avais fait ce match à Dallas ou Milwaukee, ou ailleurs, ça aurait été pareil, mais que ce soit au Madison Square Garden, c’est spécial. »

Il est entré dans la lumière, avant de briller pendant dix ans

Il n’a manqué qu’une chose : la victoire, car les Knicks l’avaient emporté, avec 61 points pour le duo Carmelo Anthony – Jr Smith, et 28 rebonds de Tyson Chandler. « Le seul problème, ce sont les shoots de Smith et Carmelo en fin de rencontre, qui ont gâché mes 54 points », glisse le double MVP. « J’étais tellement énervé de cette défaite. De retour à l’hôtel, ma télévision était sur ESPN et ils diffusaient mes highlights. C’était une expérience et une soirée folles. »

Ainsi que le début de la domination du futur MVP des Finals 2022. La saison d’après, il deviendra All-Star pour la première fois, puis champion et MVP en 2015. On connaît la suite. La soirée du 27 février 2013 va devenir la norme ou presque, pour une ligue dépassée par le talent de Stephen Curry.

« Ce fut un peu ma révélation aux yeux du monde entier », juge-t-il. « On peut bien marquer 54 points ici ou ailleurs, les gens en parlent, mais quand on le fait au Garden, on le fait de manière plus bruyante, et tout est alors différent. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.