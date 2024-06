Au tour de Stephen Curry de lancer son podcast

Après Draymond Green, Pat Beverley, mais aussi LeBron James, c’est au tour de Stephen Curry de lancer son propre podcast. Mais il ne faut pas s’attendre à des prises de parole sur les Finals ou sur des systèmes de jeu. Si le meneur des Warriors a choisi de prendre le micro, c’est avec son papa Dell, et c’est pour raconter la parcours de leur famille.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de ce projet avec Steph », a réagi Dell Curry à dans le Charlotte Observer. « Nous avons pris beaucoup de plaisir à nous remémorer comment nous en sommes arrivés là. »

Intitulé « Heat Check », ce podcast sera diffusé pour la première fois jeudi sur Audible et il permettra de découvrir, par exemple, les liens que le meneur des Warriors nourrit avec LeBron James, mais aussi les dessous de sa Draft alors qu’il pensait être sélectionné par les Knicks.

Pour sa part, son père racontera comment il s’est comporté pour que Steph et Seth, et leur sœur Sydel puissent réussir dans leurs carrières respectives. Outre Steph et Dell, des amis et d’autres membres de la famille feront des apparitions au micro, comme Sonya Curry.