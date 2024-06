Kyrie Irving admet ne pas avoir eu la bonne approche aux Celtics

En retournant à Boston pour le Game 5 de ce soir, Kyrie Irving sait qu’en cas de défaite, il verrait son ancienne franchise ajouter une nouvelle ligne à son long palmarès et à sa longue histoire. Cette même histoire que « Uncle Drew » a négligée lors de son passage dans la franchise entre 2017 et 2019.

« Quand j’y repense, être échangé ici, ce n’était pas dans mes options. Vous savez, ce n’était pas mon premier choix, » admet le meneur. « Alors, quand l’opportunité d’être échangé s’est présentée à moi, au lieu de regarder le passé et d’apprécier l’histoire des Celtics, je suis juste arrivé avec un esprit ouvert et je me suis dit : ‘Très bien, je vais juste suivre le courant’, mais je pense que ce n’était pas la bonne approche. Vous savez, j’étais jeune. »

Cinq ans après son départ, Kyrie Irving reconnait son erreur, et confirme qu’il aurait sans doute pu s’impliquer davantage lorsqu’il était aux Celtics et s’intéresser aux légendes de la franchise.

« Mais maintenant que je suis un peu plus âgé, avec le recul, j’aurais certainement pris le temps de connaître les gens de la communauté, de parler à certains des champions qui m’ont précédé, d’aller vers eux, au lieu de m’attendre à ce qu’ils soient là pour moi et qu’ils me donnent des conseils parce qu’ils ont vécu cela ici, » reconnait Kyrie Irving. « Ils l’ont montré depuis des années. C’est l’une des équipes avec le plus de titres dans le sport, et vous devez donc leur montrer du respect ici. »

Le conseil de Kyrie Irving ? « Faites vos devoirs »

Une erreur de jeunesse pour Kyrie Irving, qui n’est donc pas arrivé aux Celtics avec la bonne mentalité. En partant de Cleveland pour s’émanciper de LeBron James et construire sa propre histoire, le meneur est arrivé dans une franchise qui porte le lourd poids de son passé. Un poids plus lourd que toutes les individualités qui y arrivent.

« Ce avec quoi j’ai eu du mal au début, c’était de comprendre comment être un grand joueur ici, tout en remportant des championnats mais également en dirigeant une équipe et en rejoignant de manière altruiste l’organisation des Celtics ou le culte qu’ils ont ici, » concède le joueur des Mavericks. « C’est ce qu’ils attendent que vous fassiez en tant que joueur, ils s’attendent à ce que vous adhériez totalement à la fierté des Celtics, à tout ce qui concerne les Celtics, et si vous ne le faites pas, alors vous serez mis de côté et je fais partie de ceux-là. »

Cherchant à sortir de l’ombre de LeBron James, Kyrie Irving s’est ironiquement retrouvé dans l’ombre des Celtics. Et c’est donc le conseil qu’il donne aux futurs joueurs des C’s.

« Si un joueur vient ici, qu’il est drafté ici, qu’il pense à signer ici à la « free agency » ou qu’il y est échangé, qu’il fasse juste ses devoirs et qu’il s’assure de savoir dans quoi il s’embarque » conclut-il ainsi.