Kyrie Irving sur son passage aux Celtics : « J’ai pu grandir et mettre le basket en perspective »

Et si ces Finals 2024 entre Dallas et Boston permettaient à Kyrie Irving d’enterrer définitivement la hache de guerre avec le public des Celtics ? Après s’être excusé il y a quelques jours pour son comportement à (presque) chacune de ses venues au TD Garden depuis son départ, le meneur de Dallas en a remis une couche hier, en revenant en longueur sur son expérience et sa nouvelle façon de voir les choses.

En l’occurrence, les bisbilles appartiennent désormais au passé, et Kyrie Irving souhaite à présent se concentrer sur sa nouvelle mission et son rôle de leader des Mavs, qui consiste notamment à apporter de la sérénité à son groupe plutôt que l’inverse. Un discours que les fans des Celtics auraient aimé entendre lorsque le joueur est arrivé à Boston en 2017, à l’époque où Kyrie Irving n’avait que 25 ans et visiblement pas le même degré de maturité.

« Je réalise que je joue dans cette ligue depuis 13 ans, et que j’ai joué contre les Celtics un paquet d’années, avec quelques séries de playoffs également contre eux, qu’il s’agisse des défaites ou des victoires. Donc j’essaie de garder à l’esprit que c’est une nouvelle situation, que je suis l’un des leaders de l’équipe et que, dans ce groupe, je dois leur apporter la paix de mon esprit quand les choses se corsent. On affronte une équipe historique de Boston, mais on est aussi une super équipe. On doit se le rappeler », a-t-il confié hier, après l’entraînement.

Focalisé sur le positif

L’animosité entre les fans et lui est toujours bien présente, comme le Game 1 a pu en attester, mais Kyrie Irving ne prend plus cette atmosphère de la même façon. Une façon de montrer qu’il a grandi mentalement.

« C’est toujours amusant de se chamailler avec les fans ici à Boston. Comme je l’ai dit la semaine dernière, je vais tourner la page aussi là-dessus, mais les gens continuent de me poser des questions, et ça me va. C’est ce qui rend le sport amusant, ce qui crée des histoires. Avoir la chance d’affronter un tel géant, que ce soit l’équipe, l’environnement ou les fans et à quel point ça peut devenir dingue. C’est ce que je m’imaginais en retrouvant ce niveau de compétition. On a gagné le droit d’être là avec mes coéquipiers, et de faire tout notre possible pour se battre contre les meilleurs des meilleurs. C’est tout ce dont on rêve. Le reste, c’est de la littérature », a-t-il poursuivi. « J’ai pu grandir ces dernières années et mettre le basket en perspective. C’est une expérience incroyable que je traverse pendant quelques années de ma vie. Je vais apprendre beaucoup de leçons que j’appliquerai durant le restant de ma vie. J’ai échoué lamentablement en ne sachant pas comment compartimenter ou accepter les émotions qui accompagnent l’échec, mais aussi la réussite, que je n’ai pas su gérer non plus. Ces dernières années ont donc été consacrées à cette perspective de croissance pour moi et à apprendre à me comporter dans des situations, des circonstances qu’il me sera plus bénéfique d’apprendre maintenant plutôt que lorsque j’aurai 38 ans et que je regarderai ma carrière dans le rétroviseur ».

Le souvenir du jet de bouteille

Kyrie Irving a tout simplement mûri, et c’est ce qui ressort depuis qu’il est arrivé à Dallas, alors qu’il a grandement contribué au brillant parcours des Mavs jusque-là. De quoi l’inciter à poursuivre sur cette voie.

« Je ne m’attends pas à être célébré par tout le monde. Je reste conscient que beaucoup de gens veulent me voir échouer. Mais encore une fois, je pense que je fais davantage attention à la façon dont je suis célébré par les gens qui m’aiment inconditionnellement et je rentre chez moi l’esprit tranquille », a-t-il poursuivi. « Quand je sors d’ici et que je me promène à Boston, je n’entends pas beaucoup de choses que j’entends quand je joue sur le terrain. Il y a beaucoup de respect mutuel. Il y a beaucoup de communication entre les yeux et les oreilles qui est fondée sur le simple fait d’être humain, et ils apprécient ce que je fais en dehors du terrain également (…). Je n’oublie rien pour autant. Quelqu’un m’a jeté quelque chose pendant que j’étais ici (une bouteille d’eau en mai 2021 lors de la série entre Boston et Brooklyn). J’ai tout entendu là-dessus. Personne ne m’a demandé comment je me sentais après ça et pourquoi je pouvais avoir une réaction un peu traumatisante à mon retour dans cet environnement après que quelqu’un a fait quelque chose comme ça. Vous savez, les choses ont changé depuis. J’ai pu accepter ce que je ne pouvais pas changer, mais aussi changer ma façon de voir les choses pour être plus positif. C’est amusant pour moi. C’est sain. Je suis heureux de pouvoir être ici, sur cette scène, à parler de manière sincère, mais aussi de rentrer chez moi et d’être en paix ».

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.