Les Celtics vendus pour un montant record de 6.1 milliards de dollars !

William Chisholm. Ce nom ne vous dit sans doute rien mais, selon le Boston Globe et ESPN, il s’agit du nouveau propriétaire des Boston Celtics, qu’il vient de racheter pour 6.1 milliards de dollars !

C’est tout simplement un record pour une franchise sportive aux Etats-Unis et au Canada, dépassant (de peu), le rachat des Washington Commanders, l’équipe NFL ayant été rachetée pour 6.05 milliards de dollars en 2023.

Qui est William Chisholm ? Un fan des Celtics, qui a grandi dans le Massachusetts avant de faire fortune en Californie, en fondant le Symphony Technology Group, un fonds d’investissement qui a notamment massivement investi dans la sécurité informatique, rachetant une partie de l’activité de McAfee ou RSA Security.

De lourdes factures à venir

Même si le Symphony Technology Group gère pour plus de 10 milliards d’actifs, William Chisholm n’est sans doute pas le seul acheteur, même s’il est bel et bien le principal, et qu’il va donc prendre le contrôle du club.

C’est donc la fin d’une ère pour les Celtics, mis en vente juste après leur dernier titre, la famille Grousbeck laissant la main alors que le club va faire exploser ses factures à cause de la « luxury tax » qui va exploser dans le Massachusetts. C’est en tout cas une sacrée plus-value pour le groupe actuel, qui avait racheté l’équipe pour 360 millions de dollars en 2002, et qui le revend donc 17 fois plus cher. Même en tenant compte de l’inflation, on est quand même sur une multiplication par dix de la valeur du club…

La vente devrait toutefois s’effectuer en deux fois, avec une première vente de 51% du club, puis la vente des 49% restants en 2028. Et Wyc Grousbeck va donc rester aux affaires jusque-là, comme il l’a confirmé dans un communiqué, indiquant que William Chisholm lui « a demandé de diriger l’équipe en tant que directeur général et gouverneur pendant les trois premières années et de rester son partenaire, ce que je fais volontiers ».

À noter que cette vente va peut-être lancer le processus d’expansion de la NBA, Adam Silver et les propriétaires attendant la vente des Celtics pour lancer les enchères pour l’arrivée de nouvelles franchises.