Les dépenses des Celtics vont exploser ? Wyc Grousbeck fait confiance à Brad Stevens

William Chisholm a acheté pour un montant record une franchise qui va coûter très cher dans les années à venir. Les décideurs des Celtics vont-ils avoir les moyens de maintenir l’équipe en place malgré les lourdes factures ?

L’actuel patron de la franchise, Wyc Grousbeck, qui devrait rester en place jusqu’à la finalisation de la vente en 2028, détient une partie de la réponse.

Selon les projections actuelles reprises par MassLive, la masse salariale devrait s’élever à plus de 233 millions de dollars, avec près de 300 millions de dollars de pénalités au titre de la « luxury tax » !

« Laissez-moi mettre un point final à ce sujet. Ce n’est pas la facture de la ‘luxury tax’, ce sont les pénalités liées au basket. Le nouveau CBA a été conçu par la ligue pour empêcher les équipes de devenir incontrôlables. Ils ont décidé que ce n’était pas suffisant de s’attaquer simplement aux portefeuilles, car les fans pourraient dire : ‘Eh bien, trouvez quelqu’un qui peut se permettre de dépenser 500 millions de dollars par an ou autre, comme en Premier League anglaise’ », compare Wyc Grousbeck.

Ce dernier dit connaître « sept gars » qui possèdent des équipes du championnat anglais de football, « sans plafond de dépenses, et la plupart d’entre eux n’ont aucune idée de ce qui se passe ». Une autre approche donc, alors que la Grande Ligue a préféré frapper fort, avec une série de restrictions autant financières que sportives.

« Personne ne restera dans le ‘second apron’ plus de deux ans »

« Les pénalités liées au basket signifient qu’il est encore plus important d’avoir un GM brillant et chanceux. Parce que vous devez naviguer à travers ça, car vous ne pouvez pas rester dans le second apron. Je prédis que, pendant les 40 prochaines années du CBA, personne ne restera dans le ‘second apron’ plus de deux ans ».

Le « second apron » pour la saison prochaine est actuellement estimé à 207 millions de dollars, tandis que les Celtics ont déjà 227 millions de dollars de salaire engagés pour 11 joueurs en 2025/26.

Si les Celtics restent au-dessus du « second apron » l’année prochaine, ce serait la troisième saison consécutive qu’ils dépassent cette limite, mais toutefois la deuxième année qu’ils le font dans le nouvel accord collectif. Les Wolves et les Suns étaient également au-delà de cette limite cette saison.

Pour faire face à ce contexte qui peut inquiéter et pousser vers une explosion du groupe, Wyc Grousbeck met en avant sa confiance dans l’équipe dirigeante pour maintenir les Celtics compétitifs. « On a Brad Stevens, le dirigeant de l’année. Dieu merci, on l’a. C’est lui qui nous a vraiment amenés ce titre avec ses mouvements brillants – ainsi que de nombreuses autres personnes – mais Brad est en première ligne. Il regarde ça et va prolonger notre fenêtre et faire en sorte que ça fonctionne. Nous saurons en juin ou en juillet ce qu’on va faire. »