Executive of the Year 2024 | Brad Stevens à l’honneur

Si les Celtics n’ont pas été mis à l’honneur au niveau des récompenses individuelles, alors qu’ils ont pourtant survolé la saison régulière (64 victoires et 18 défaites), ils se consolent en apprenant le choix de Brad Stevens comme Dirigeant de l’année 2024.

Un sacre qui ne souffre d’aucune contestation face à Sam Presti (Thunder), Tim Connelly (Timberwolves) ou Leon Rose (Knicks), tant le président de Boston n’aura pas chômé ces derniers mois. Successeur de Danny Ainge comme responsable du recrutement, Brad Stevens n’a pas hésité pas à récupérer des joueurs comme Kristaps Porzingis et Jrue Holiday, en sacrifiant des joueurs comme Marcus Smart, Malcolm Brogdon, Grant Williams ou Robert Williams pour arriver à ses fins.

Des choix forts mais finalement payants, car les Celtics n’ont peut-être jamais été aussi forts et armés pour remporter ce titre qui les fuit depuis 2008. Élu « Executive of the Year », Brad Stevens succède donc à Monte McNair, récompensé l’an dernier pour son travail aux Kings.

Encore coach il y a trois ans, sans jamais être Entraîneur de l’année, le disciple de Danny Ainge (justement décoré en 2008) n’aura ainsi pas mis longtemps à s’imposer parmi l’élite des dirigeants NBA.