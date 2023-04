Des choix de Draft bloqués puis dévalués pour les équipes trop dépensières

Les détails du prochain accord collectif de la NBA, qui rentrera en vigueur la saison prochaine, se dévoilent petit à petit, et on peut dire que la ligue a voulu frapper fort contre les équipes trop dépensières !

On savait ainsi qu’il n’y aurait plus de « mid-level exception » pour les équipes les plus dépensières, soit celles qui dépassent le seuil de la « luxury tax » de plus de 17.5 millions de dollars. On savait aussi que ces équipes ne pourraient plus se positionner sur un joueur laissé libre par un « buy-out » ou que, dans un échange, ces franchises ne pourraient plus recevoir de « package » dont les salaires sont supérieurs aux salaires sortants.

On savait la NBA allait également interdire à ces franchises d’échanger un premier tour de Draft pendant sept ans.

Mais ESPN nous apprend aussi que si une franchise dépasse cette limite (17.5 millions de dollars au-dessus de la luxury tax) deux ans de suite, son choix de Draft au premier tour tomberait alors à la toute fin de celui-ci !

Globalement, la ligue bloque ainsi tout recrutement pour ces franchises, qui n’auront pas la possibilité d’améliorer leur effectif tant qu’elles n’auront pas fait le ménage dans leurs finances.

En contrepartie, la NBA va également punir les équipes qui ne dépensent pas assez. En effet, à partir de la saison 2024/25, les franchises qui n’atteindront pas les 90% du plafond salarial minimum au démarrage de la saison ne pourront pas toucher les dividendes des taxes payées par les équipes les plus dépensières. À titre d’exemple, les Spurs auraient ainsi cette année dû faire une croix sur plus de 15 millions de dollars.