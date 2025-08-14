La vente des Celtics validée par la NBA

Ce n'était a priori qu'une formalité, et c'est désormais acté : les Celtics sont la propriété de William, dit Bill, Chisholm et de son groupe d'investisseurs. La NBA a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait validé à l'unanimité la vente de la franchise de Boston. Celle-ci va désormais être officialisée dans les jours prochains et voir Chisholm succéder à Wyc Grousbeck comme propriétaire.

La proposition acceptée par Grousbeck en mars dernier pour plus de 6 milliards de dollars était alors la plus grosse vente de l'histoire de la NBA, dépassée depuis par celle des Lakers, acquis par Mark Walter pour 10 milliards de dollars. Grousbeck espérait pouvoir un temps rester à la tête des Celtics jusqu'en 2028 et l'achat de toutes ses parts, mais il a été annoncé mardi que cette intention resterait vaine puisqu'il ne détiendra plus assez de parts dans la franchise pour conserver ces responsabilités.

Chisholm est notamment accompagné dans cette vente par Aditya Mittal, le fils de l'actuel géant sidérurgique Lakshmi Mittal, P-dg du groupe ArcelorMittal, premier producteur d'acier en France. Aditya Mittal qui devrait devenir gouverneur suppléant de la franchise en 2028, au moment de la vente définitive des Celtics avec la deuxième tranche des parts actuelles de Wyc Grousbeck.

Boston va débuter cette nouvelle ère par une saison peu commune, aux airs de transition, suite à la grave blessure de Jayson Tatum lors des derniers playoffs. Bill Chisholm n'a déjà pas tardé à poser sa patte puisqu'il a mené avec le président Brad Stevens une large revue d'effectif cet été afin de réduire la masse salariale des champions NBA 2024.