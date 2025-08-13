Après les Celtics et les Lakers, les Blazers sont vendus !

Comme les Celtics et les Lakers, vendus récemment, il faudra attendre le feu vert de la NBA, mais Sportico annonce que la succession de Paul Allen a accepté le rachat de la franchise par Tom Dundon, propriétaire des Carolina Hurricanes en NHL.

Pour l'instant, aucune somme n'a été avancée mais la valorisation de la franchise est estimée à 3.6 milliards de dollars, et ESPN évoque un montant supérieur à quatre milliards de dollars. Pour s'offrir la franchise de Portland, Dundon s'est entouré de Marc Zahr, co-président de Blue Owl Capital, et Sheel Tyle, co-directeur général de Collective Global, basé à Portland. Une précision importante puisque ces investisseurs ont déjà prévenu de maintenir la franchise à Portland, et c'était le souhait de la NBA.

Comme aux Lakers, une page se tourne puisque le regretté Paul Allen, connu pour avoir cofondé Microsoft aux côtés de Bill Gates, avait acheté les Blazers en 1988 pour 70 millions de dollars. Il a ensuite acquis les Seattle Seahawks (NFL) et il détenait une importante participation minoritaire dans le Seattle Sounders (MLS). À sa mort en 2018, son testament stipulait que ses équipes sportives devaient être vendues. La vente des Blazers intervient avant celle des Seahawks.

De son côté, Dundon avait acheté les Hurricanes en 2018 pour 425 millions de dollars. Le testament d’Allen prévoyait que sa succession vende ses actifs sportifs et que les revenus soient consacrés à des œuvres philanthropiques. Sa sœur Jody est l’exécutrice testamentaire et elle exerçait le rôle de propriétaire des équipes NBA et NFL. Elle avait annoncé, en mai dernier, que la franchise était officiellement à vendre.