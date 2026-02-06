Cooper Flagg devient officiellement le patron des Mavericks

En l’espace d’une grosse année, les Mavericks ont changé trois fois de pilote. Jusqu’à février 2025, tout tournait autour de Luka Doncic, superstar et visage de la franchise. Puis, l’impensable s’est produit, avec ce transfert surprise vers Los Angeles. Les patrons étaient alors Anthony Davis et Kyrie Irving. Enfin, un an après le tremblement de terre, les Texans ont décidé de tourner la page avec leur intérieur, trop fragile pour peser sur les débats, et ainsi de donner les clés du camion à Cooper Flagg.

Sans oublier que, entre-temps et si on garde la métaphore automobile, ils ont aussi changé d’ingénieur pour leur voiture avec le départ de Nico Harrison, le GM responsable de cet échange qui n’a jamais été accepté par les fans de l’American Airlines Center.

Obligé de « faire un petit détour » vers le titre ?

« On a un joueur incroyable en la personne de Cooper Flagg », indique Michael Finley, GM par intérim avec Matt Riccardi. « Donc c’est à nous de faire le travail, de l’entourer des bonnes pièces. Les choix de Draft obtenus (deux premier tour de Draft, trois deuxième tour) sont bons. Avec un tel capital à la Draft, on a la capacité de mettre les bons éléments autour de lui pour faire de cette équipe un candidat pour le titre. Avec ces outils, on peut faire ça. »

En plus des choix de Draft qui arrivent, ce transfert permet également aux Mavericks de faire des économies et de passer sous la « luxury tax », ce qui est toujours intéressant pour manœuvrer à l’avenir. Cet avenir, on l’a compris, porte un nom.

« Son début de carrière est dingue. On va faire un bon bout de chemin avec lui et avec certains dans ce vestiaire », annonce Jason Kidd. « Il nous a montré son talent depuis deux ou trois semaines et s’il continue dans cette direction… Ce transfert nous offre de la flexibilité pour prendre différentes directions et avancer. »

Refaire une équipe avec un rookie et en misant sur la Draft, n’est-ce pas, au fond, une reconstruction ? « On peut penser à une remise à zéro mais on pense qu’il n’y a qu’une seule ligne directrice : progresser et gagner. Rien n’a changé », assure le coach de Dallas. « Parfois, le chemin n’est pas direct et il faut faire un petit détour pour arriver là où on veut aller », ajoute Matt Riccardi. « Mais notre objectif reste le même. On veut gagner des titres et avoir un effectif pour cela. »

« On veut des joueurs qui incarnent ce que Flagg incarne »

Reste le regret de ne pas avoir vu Cooper Flagg, Anthony Davis et Kyrie Irving évoluer ensemble, ne serait-ce qu’une seule rencontre cette saison… « Les fans auraient sans doute voulu voir ça », concède Michael Finley, qui espère les séduire avec ce choix de février 2026.« Quand je jouais ici, il y avait toujours une certaine excitation. Au début, on ne gagnait pas toujours mais l’enthousiasme était là et les fans voyaient à quoi ça pourrait ressembler. On est dans la même situation désormais : avec un gars comme Cooper Flagg, si on l’entoure bien, on peut faire revenir l’excitation. »

C’est un des objectifs du GM, qui estime que « les fans de Dallas le méritent ». Reste une question fondamentale : s’il faut entourer le talentueux rookie de la bonne manière, alors à quoi doivent ressembler ces joueurs ?

« On veut des joueurs qui incarnent ce que Flagg incarne : c’est-à-dire la dureté, des joueurs intelligents, collectifs, des défenseurs coriaces, qui pensent d’abord à l’équipe qu’à eux-mêmes », liste Matt Riccardi. « Ce sont ces joueurs qui gagnent dans la ligue. C’est notre travail d’en avoir le plus possible et de les mettre sur le terrain. Ce qui peut nous amener au niveau supérieur, ce ne sont pas des qualités techniques, mais davantage des qualités de caractère. »